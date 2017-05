Masiva huelga de hambre en la Unidad Penal: Piden suspender medida restrictiva

Policiales Investigan posible abuso a una niña dentro del penal Nº 1 de Paraná

La semana pasada, desde el Servicio Penitenciario explicaron a Elonce.com que "se ajustaron los controles, recalcando disposiciones" en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, lo que implicaba algunas restricciones a la "habitualidad" de las visitas.Dichas restricciones se impusieron luego que saliera a la luz que al menos una niña de 11 años era sometida a abusos en el pabellón de los convictos condenados por delitos contra la integridad sexual , a manos de un violador serial que mantenía una relación sentimental con la madre de la pequeña.Los internos enviaron un petitorio a la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, para que se levanten las medidas restrictivas de familiares de segundo grado, debido al aberrante caso de abuso que se ventiló la semana pasada.Por otra parte, mientras en el interior de la cárcel de Paraná realizaban la huelga de hambre, los familiares de los internos, interrumpieron el tránsito"No dejan ingresar parientes de segundo grado", denunció un interno de la Unidad Penal 1, que se comunicó con. "No tendríamos que haber caído en la volteada de las personas que están detenidas por violación"."La huelga de hambre será hasta que se levante la medida, en todos los pabellones, salvo en el de violadores", indicaron. No nos pueden cortar el vínculo por una cagada que se mandó gente enferma", señaló el interno que habló en un contacto telefónico con la emisora."Estamos todos de acuerdo, menos el pabellón por violadores. Esta gente, obviamente, no se adhiere a esta huelga", se indicó.