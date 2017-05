Más de 400 niños participarán de juegos y actividades en Plaza Mansilla

El 28 de mayo se celebra el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de sus docentes, y en ese marco el gobierno provincial destacó su compromiso de profundizar y fortalecer la Educación Inicial. Además, organizó un festejo especial para el martes próximo en Plaza Mansilla, donde se prevé la presencia de unos 400 niños.



Organizadas por el gobierno entrerriano, habrá diferentes actividades durante todo el mes y en la semana previa a esa fecha. Particularmente se concretará un encuentro especial el martes en la Plaza Mansilla, donde se convocará a las salas de 5 años del departamento Paraná. Se espera la presencia de unos 400 niños quienes podrán disfrutar propuestas educativas, didácticas, de recreación y representaciones teatrales.



"La fiesta que nos encontrará en la plaza Mansilla el próximo martes por el Día Nacional de los Jardines, es un emergente que refleja una decisión política concreta: la de trabajar todos en articulación por la primera infancia, en el reconocimiento de su importancia en términos comunitarios y en la responsabilidad institucional por parte de los actores que la atraviesan", dijo la directora de Educación Inicial de la provincia, Marta Muchiutti.



Para la funcionaria, "que la provincia entera y el poder político se vistan de colores para celebrar la niñez, es un hecho paradigmático que nos interpela directamente a reflexionar y debatir -así como en su momento lo hizo Peñaloza- cuál es nuestro proyecto único de niñez. En el marco de la entramada diversidad cultural, atendiendo a todas las complejidades del entorno y el ambiente en que un niño o niña transitan esta etapa de la vida, es que debemos volver a plantearnos las preguntas fundamentales".



"Y las preguntas fundamentales se dan en dos grandes movimientos, tienen que ver con lo que cambia y lo que perdura y con aquellos principios irrenunciables para quienes intervenimos directamente con la educación de los más pequeños. Un niño no se educa solo, se educa en comunidad, y lo educa la comunidad. Se educa en la familia, en la calle, en las instituciones que transita, se educa a través de los productos de la industria cultural que consume y en los límites y posibilidades que en el día a día se construyen a su alrededor. Eso sintéticamente se resume en el carácter educativo de cualquier espacio donde transcurre la primera infancia".



"Lo que perdura por otra parte, es la imperiosa necesidad del vínculo amoroso, que es algo irremplazable. A eso debemos añadirles la profesionalización, la formación docente en algún sentido y los recursos que el Estado como garante de una educación de calidad e igualitaria debe suministrar. Una maestra brillante con vocación, autodidacta, apasionada, seguramente encontrará la forma de potenciar las aptitudes del niño, quizás otras necesiten que las acompañemos un poco más, que las asesoremos más de cerca, que les hagamos llegar todas las herramientas posibles. Esta gestión de gobierno, que encabeza Gustavo Bordet, se ha comprometido en las formas y en los hechos a hacer todo lo que esté a su alcance para profundizar y fortalecer la Educación Inicial".



Debates y desafíos



En relación a los temas medulares que en la actualidad habitan la Educación Inicial, Muchiutti, expresó: "Son múltiples y en muchos casos ameritan un abordaje integral. Cuestiones referidas a género, familia, parentalidad, parentezco, tecnologías, información, derechos, cuidado, etc. Ningún debate nos puede paralizar, no podemos detenernos a pensar desde una supuesta intelectualidad, tenemos que pensar mientras actuamos. Estamos trabajando articuladamente para reformular o revisar el diseño curricular de la Formación Docente del nivel, pero estamos trabajando a la par con los trabajadores de la Educación en actividad. Necesitamos fortalecer el trabajo que junto a otros organismos del Estado llevamos adelante, profundizarlo, involucrarnos con un único objetivo: la felicidad de la Primera Infancia".



Agradecimiento especial



La directora de Educación Inicial repasó la agenda que tendrá lugar en la provincia con epicentro en la capital y cabeceras departamentales para reconocer a los docentes y educandos y realizó un especial agradecimiento a la esposa del gobernador, Mariel Ávila, por su apoyo y guía ante las jornadas conmemorativas: "Sin duda, la señora esposa del gobernador, ha sabido interpretar el sentir de una gestión y desde su rol institucional nos ha acompañado para que la provincia se vista de fiesta a razón de su tesoro más preciado: los gurises".



Calesita



Disponibilidad del uso recreativo de las calesitas, ubicadas en diferentes zonas de la ciudad de Paraná, durante las dos últimas semanas de mayo.



Si bien la convocatoria es gratuita, a los que puedan se les solicita una colaboración de paquetes de galletitas, dulces o saladas, las cuales serán donadas a los comedores que asistidos por la ONG Suma de Voluntades.



Para solicitar turno: Martín Apaldetti, teléfono: 0343 154687588



Reconocimiento



El Día de los Jardines de Infantes y de los docentes de Nivel Inicial fue instituido por la tradición que viene de la mano del reconocimiento de la figura de Rosario Vera Peñaloza, por Ley Nacional Nº 27.059 del año 2015 y Resolución 4400/16 CGE.



A Rosario Vera Peñaloza se la recuerda y reconoce por ser docente, pedagoga, educacionista, mujer-luchadora, maestra de la Patria. Sus principios, lejos de la banalización o la infantilización de la tarea docente asociada a la niñez, tienen que ver con el coraje de pensar un proyecto único en una época de cambios sociales y culturales profundos, un modelo organizacional inspirado en los valores democráticos y la vida pública de una Nación. Rendirle tributo reactualiza las preguntas fundamentales, la directora de Educación Inicial, Marta Muchiutti reflexionó al respecto.



El jardín de infantes surge como institución de carácter educativo dentro del texto de la Ley 1.420 en el año 1884. De esta forma, se instaura como un modelo pedagógico específico para brindar educación a los niños más pequeños. Este modelo implica formación específica, equipamiento, materiales adecuados y diseño de espacios y ambientes. A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 la Educación Inicial se constituye como una unidad pedagógica en sí, que abarca a todos los niños y niñas desde los 45 días a los 5 años de edad.