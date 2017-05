Elías cumplirá su sueño: ser jugador de River Plate

Tiempo atrás, Club Atlético River Plate realizó una prueba de jugadores en Paraná. Participaron niños de las categorías 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Un niño oriundo de nuestra ciudad resultó electo.Elías Nuñez tiene 10 años y podrá cumplir su sueño: ser jugador de River. Es un apasionado del fútbol, desde pequeño, y asiste a la escuela Gaspar Benavento. Desde los cuatro años juega a la pelota y admite que le gusta ocupar la posición de 5. Su ídolo es Leonardo Ponzio y dice que quiere ser como él porque "me gusta cómo se mueve, hay que ser muy ágil. Quiero ser futbolista profesional cuando sea más grande"."Quedé seleccionado entre alrededor de 400 chicos. Hice pruebas en Viale y Gualeguay. Siento pasión por el fútbol y cuando me dijeron esta noticia me sentí muy emocionado. En la escuela me felicitaron. Cuando mi papá se enteró se emocionó y se puso a llorar", contó en diálogo conEl próximo viernes comenzará a viajar a Buenos Aires para tener las primeras prácticas. El próximo año se incorporará de lleno a las inferiores.Su padre, Jesús, manifestó que está orgulloso de que su hijo, tan pequeño, ya sea tenido en cuenta por un club como River. "Yo lo acompañé a todos lados, somos apasionados del fútbol. Fuimos a donde él quiso jugar y entrenar. No faltó nunca, solo un día por gripe", contó.En tanto, Freddi Monjes, desde la filial, indicó que "los acompañamos para que sientan el respaldo. Es un contrato interesante, fue a la revisión médica, se fichó, se le explicaron todos los procedimientos. Estuvimos en el club y vieron cómo se maneja todo. No están nunca solos, tienen la obligación de estudiar y hasta tienen una pulsera electrónica. A todos lados van acompañados. Cuentan con psicólogos, nutricionistas, apoyo escolar, todo estará a su disposición".Y agregó: "Los chicos tienen que jugar, divertirse y no preocuparse por el resto. La gente del club nos dijo que Elías tiene muchísimas condiciones, por lo que tendremos el orgullo de tener a un chico de Paraná jugando en las inferiores".