Niño paranaense que padece grave enfermedad necesita la ayuda de todos

Cómo contactarse para ayudar

Tiziano Cáceres es un niño paranaense que tiene 4 años, se encuentra postrado y sufre de Atrofia Muscular Espinal (AME) Tipo 1."Cómo comenzar. Quizás de la mejor manera, contándoles nuestra lucha, la lucha de Tizi nuestro hermoso guerrero", explicó la mamá, Joana Casas.Y continuó: "La atrofia muscular tipo 1 es la más grave, es la enfermedad que causa más muertes en niños menores de 2 años. Nuestro bombón tiene cuatro añitos".La esperanza radica en que ""Necesitamos de tu ayuda.( nombre del remedio de Biogen es nuestra esperanza", expresó y pidió: "ayúdanos a cumplir nuestro sueño".Y se preguntó: "A qué mamá no le gusta un abrazo, un beso, ver caminar o escuchar la preciosa voz de su hijo. Tizi no se puede mover, pero entiende y es tan inteligente como tu hijo. Solo que su enfermedad no lo deja moverse". A partir de ello, pidió a todos que se pongan "un segundo en su lugar"., cerró.Los padres de Tiziano piden toda la ayuda necesaria para poder conseguir el dinero.Este remedio es la única esperanza para su hijo. Es por ello que crearon un grupo de Facebook en el cual brindan información y dan cuenta de las actividades que realizan para recaudar fondos.La atrofia muscular espinal infantil es la forma más severa y se acompaña de debilidad muscular, tono muscular disminuido, dificultad para tragar y lo que conlleva a una susceptibilidad a infecciones respiratorias agudas. Se aprecia físicamente una notable tendencia a la atonía (pérdida de fuerza de los músculos) y fallas en la aparición de reflejos infantiles normales.