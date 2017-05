Encarecido pedido para que se reactive centro comunitario de barrio 25 de Mayo

Vecinos del de barrio 25 de Mayo solicitan que se reactive el centro comunitario que funcionaba en la intersección de calles Dr. Francisco Perette y Martín Zapata, para que los niños puedan acceder a la copa de leche."Viendo que no se está haciendo nada en tareas sociales y este es un barrio realmente muy necesitado, con el apoyo del Movimiento Evita abrimos un merendero que actualmente funciona en la vereda, porque no tenemos lugar ni espacio físico siendo que este lugar está para ser usado", argumentó Elisabeth Alarcón, ex presidenta de la vecinal del barrio y actual titular de la ONC Crecer con dignidad.En diálogo conel programa que se emite por, la mujer rememoró que hace un tiempo atrás, en ese salón "se brindaba la copa de leche, apoyo escolar, talleres y deportes". "Era un centro para contención de los vecinos", remarcó.Pero lamentablemente, el tiempo hizo mella en las instalaciones y hoy día sólo quedan las pareces. "Se robaron hasta los azulejos y hoy se usa como rejuntadero", lamentó."Los vecinos decidimos dejar de mirar para otro lado, y pedir ayuda", argumentó Alarcón, al tiempo que apeló a las autoridades municipales, provinciales o privados que deseen colaborar para levantar las instalaciones."Queremos prevenir, porque si bien no ha pasado nada porque los vecinos son buena gente, es una pena que este salón no sea utilizado para lo que fue construido", argumentó.Actualmente, a la copa de leche que brindan en la vereda del barrio, asisten alrededor de 50 chicos. Informaron también, que ya consiguieron dos profesoras para que brinden apoyo escolar a los niños del barrio.Los interesados en colaborar para levantar el centro comunitario de barrio 25 de Mayo pueden acercarse a calle Borroat 1241 o comunicase al