Inauguraron Plaza en zona de Vecinal Barrio Aatra III y IV

Este martes fue inaugurada. "Estamos muy contentos", aseveraron a. La plaza, que aún no tiene nombre, está ubicada entre calles Bruno Alcarcón, Departamento Federal, Isla Gran Malvina, Soledad.Alejandra Carolina Lavallen, presidenta de la comisión vecinal mencionó, al ser consultada, que están "a la espera del nombre, porque hay una cuestión legal"."Se hizo una encuesta boca a boca, casa por casa; el nombre de la persona que pretendíamos ponerle a la plaza, hizo mucho por el barrio, la zona. Acá hay una población importante, queríamos hacer un homenaje pero tendremos que esperar un poco más", contó.Si bien la presidenta no dio el nombre, Elonce TV supo que pretendían llamarla "Padre Senger", aunque surgió una controversia por el nombre y aún no fue aceptado el homenaje que pretendían realizar.Buscan agregar juegos de gimnasio para gente mayor."Los juegos que fabricamos son de material reciclado y esos plásticos provienen de campañas como la que se relanzó ayer, de Paraná Punto Limpio. Nos nutrimos de ese material y luego la municipalidad hace los pedidos para fabricar los juegos para que grandes y chicos puedan disfrutar en la plaza", aseveró a Elonce TV, Javier Levy.