Incendio intencional de vivienda: "Ahora los chicos están felices"

Un lamentable hecho ocurrió este domingo alrededor de las 7 en calles Procesión Náutica y Baxada del Paraná, en Bajada Grande. Una casa quedó destruida por las llamas, explotó una garrafa y los ocupantes de la vivienda salvaron milagrosamente sus vidas."Estábamos durmiendo cuando sentimos el fuego. La nena se estaba ahogando y cuando me desperté, vi el fuego en el techo, sobre la puerta y la ventana", rememoró el lunes Yanina Maciel, la madre de seis pequeños niños que fue víctima del incendio, quien responsabilizó a su ex pareja por el hecho.La situación de la familia ya era mucho más aliviada este martes. "Nos están haciendo la vivienda. Gracias a Dios llegaron muchas cosas como ropa, útiles para los chicos, cocina y muebles", dijo Maciel aEn ese marco, expresó que "la maestra me dijo que me van a ayudar en todo lo que puedan. Los chicos están felices con los útiles, porque ya no les falta casi nada", enfatizó.Y enseguida subrayó: "Lo que más me piden es ir a la escuela, para no perder días de clases y estar con sus compañeros".Finalmente, interrogada acerca del agresor, Maciel "me dijeron tiene pedido de captura, me tomaron declaración y ahora la están buscando a mi ex pareja".