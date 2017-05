Pintaron pañuelos blancos en Plaza 1º de Mayo, en homenaje a Madres y Abuelas

Paraná, el miércoles, se movilizó para manifestar el rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que beneficia con el 2x1 a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. "No queremos genocidas sueltos en las calles", se cantó, se gritó y se dejó leer bien alto en las pancartas en una plaza colmada de manifestantes, entre los que estuvieron organizaciones de derechos humanos, sociales y políticos, sindicales, culturales y autoconvocados."Pintamos la ronda de las Madres, en la Plaza 1º de Mayo de Paraná", comentó a, Matías Germano, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, miembro de la agrupación Hijos y familiar de desaparecidos.El presidente Mauricio Macri promulgó hoy la ley aprobada por el Congreso en tiempo récord esta semana, que excluye a represores del beneficio del 2x1, mediante el decreto 329/2017 publicado en el Boletín Oficial. La ley 27.362 establece que el cálculo del 2x1 "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".Consultado al respecto, Germano aseguró: "En términos políticos, es importante porque evidencia el rechazo de todos los sectores políticos, aunque en términos legales hay que verlo en la práctica, en cuanto a la decisión que tomen los jueces, ante los pedidos de las defensas de los genocidas condenados. Además, es necesario aún es que la Corte revea el fallo y que se traten los pedidos de juicio político que plantearon diputados en la misma sesión, en los que no se avanzó.

El pañuelo blanco que se volvió símbolo

Según han contado las madres de plaza de Mayo en varias oportunidades, el uso del pañuelo blanco fue una forma de identificarse en una multitudinaria peregrinación a Lujan y una manifestación de derechos humanos.En ese entonces, quisieron identificarse de la gran cantidad de gente que iría a la marcha, entonces como algunas mujeres estaban con sus nietos, bebés de los hijos secuestrados, una de las madres propuso usar los pañales de tela de los nenes a modo de pañuelo. Las que no tenían nietos también utilizaron pañuelos blancos hechos a partir de los pañales.Esa fue la forma más profunda y directa que tuvieron las Madres para pedir por la aparición de sus hijos. Las mujeres del pañuelo blanco fueron capaces de pedir por ellos frente a un millón de personas delante de la Basílica de Luján, entre rezos y lágrimas. Ese pañuelo que alguna vez habían usado sus hijos, a partir de ese día sirvió para pedir y gritar por ellos. En esa marcha nació un símbolo imposible de ignorar y dio comienzo a una historia que hoy continúa.