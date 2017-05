La muestra "Rincones Entrerrianos" se podrá visitar hasta junio

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Una vez más, la galería de exposiciones de la Vicegobernación se vistió con imágenes de fotografías destacadas. En esta oportunidad, el motivo fue la inauguración de la muestra "Rincones entrerrianos" que reúne las imágenes de los finalistas del II concurso de fotografías.



Las 15 obras, que pueden apreciarse durante dos meses, son las ganadoras del concurso "Rincones Entrerrianos", un certamen que convocó a más de 500 fotógrafos y aficionados de los 17 departamentos de la provincia.





"Cada participante aportó con su visión sobre los espacios, lugares o habitantes de la provincia. Son maneras de entender y construir nuestra identidad. Este espacio tiene dos objetivos; por un lado, crear un espacio para nuestros artistas y creadores y por otro, abrir y revalorizar los espacios que tiene de esta casa, la casa de gobierno" dijo el vicegobernador.





Y agregó: "hemos cumplido esas metas, queríamos llegar a toda la provincia y que en cada rincón la gente se animara a expresarse y la masividad de inscriptos así lo demuestran. La participación es el primer paso para encontrarnos, para dialogar y construir".





Ganadores





El jurado compuesto por Gustavo Cabral, Gabriel Terenzio y Carlos Díaz Azcué, dio a conocer los tres ganadores del certamen: el primer Premio fue para Pablo Valbusa, oriundo de la ciudad de Gualeguay; el segundo Premio fue para María Florencia Febre, de la localidad de Paraná y el tercer Premio fue para Lucas Polarrollo de la localidad de Libertador San Martín. También se entregó, una mención especial a Luis Boggian, de Rosario del Tala.





"No me esperaba este resultado. Esta clase de eventos le hace muy bien no sólo a todos los entrerrianos sino también a la cultura" dijo Pablo Valbusa, tras conocer los resultados. "Quiero agradecer a la Vicegobernación y felicitar a todos los finalistas; esto es un premio para todos" agregó el fotógrafo oriundo de Gualeguay que obtuvo el primer premio del concurso con su foto "Sol en Lomo".



Muestra



La muestra consta de 15 obras seleccionadas y serán exhibidas durante los meses de mayo y junio, en la Galería de exposiciones de la Vicegobernación, ingreso por calle Santa Fe, de Casa de Gobierno. Un espacio reacondicionado para tal fin que permitirá generar propuestas similares para que los artistas entrerrianos puedan mostrar sus trabajos.





Los artistas que forman parte de la muestra son: Fabricio Erramuspe (Colón), Ignacio Rollano (Concordia), Mónica Basso Gonzales (Concordia), Pablo Valbusa (Gualeguay), Lucas Polarrolo (Libertador San Martín), German Savor (Oro Verde), Diego Panozzo (Paraná), Juan Martín Casalla (Paraná), German Reula (Paraná), María Florencia Febre (Paraná), Raúl Perriere (Paraná), Adriana Reding (Paraná), Luis Boggian (Rosario del Tala ), Ignacion Barragan (Villa Elisa) y Ramiro Imoberdorff (Villa Elisa).





Acompañaron el lanzamiento, la Señora Claudia Silva, los senadores Héctor Blanco (Tala), Rogelio Schild (Diamante), Nancy Miranda (Federal), el asesor cultural de Entre Ríos, Lic. Roberto Romani, Jósé Kramer, prosecretario de la HCS y otras autoridades de la cámara Alta.