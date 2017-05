Ya están abiertas las inscripciones para la edición 2017 de los Juegos Evita

La subsecretaría de Deportes de la municipalidad de Paraná informa que se encuentra abierta la inscripción para participar en la etapa local de los Juegos Deportivos Nacionales Evita 20017.



En este marco, se coordina y trabaja en conjunto con las correspondientes asociaciones, ligas y federaciones para el desarrollo de las participaciones y competencias. La modalidad es de carácter "Libre" para todas las disciplinas (deportistas federados y no federados), a excepción de la natación (no federados).



Las planillas de inscripción (listas de buena fe) deberán ser presentadas hasta las 12 horas del día 31 de mayo del corriente. Pueden hacerlo por mail (deportesocialparana@gmail.com), o personalmente en Complejo Deportivo "Raúl Ricardo Alfonsín" (Juan Barbagleta y Victorio Camerano) o en peatonal San Martín 670. Asimismo, se podrán comunicar al 343-4539923 (Gustavo Fernández).





Deportes individuales



Categorías Sub-14 (Clases 2003, 2004 y 2005) y Sub-16 (Clases 2001 y 2002):



*Acuatlón Masculino y Femenino.



*Ajedrez Mixto.



*Atletismo Masculino y Femenino Sub 14.



* Bádminton Masculino y Femenino Sub 14.



* Boxeo Masculino y Femenino Sub 16.



* Canotaje Masculino y Femenino Sub 14.



* Ciclismo Masculino y Femenino.



* Ciclismo de Montaña Masculino y Femenino Sub 14.



* Esgrima Masculino y Femenino Sub 14.



* Gimnasia Rítmica Infantil Femenino Sub 14 Clases 2005 y 2006.



* Gimnasia Rítmica Juvenil Femenino Sub 14 Clases 2003 y 2004.



* Gimnasia Artística Femenino Sub 14.



* Judo Masculino y Femenino Sub 14.



* Lucha Libre y Greco Romana Masculino y Femenino Sub 14.



* Natación Masculino y Femenino (No Federado).



* Patín Artístico Femenino.



* Pelota Goma Trinquete Masculino Sub 16.



* Taekwondo Masculino y Femenino Sub 14.



* Tenis de Mesa Masculino y Femenino Sub 14.



* Tiro Masculino y Femenino.



Categorías Sub-15 (Clases 2002, 2003 y 2004):



*Levantamiento Olímpico Masculino y Femenino.



Categorías Sub-17 (Clases 2000, 2001 y 2002)



*Atletismo Masculino y Femenino Sub 17.





Deportes de conjunto



Categorías Sub-14 (Clases 2003, 2004 y 2005) y Sub-16 (Clases 2001 y 2002):



* Fútbol 11 Masculino.



* Fútbol 7 Femenino.



* Básquet 3 x 3 Masculino y Femenino.



* Hockey Masculino y Femenino.



* Vóley de Playa Masculino y Femenino Sub 14.



* Nado Sincronizado Infantil Femenino Sub 14, 2005 y 2006.



* Nado Sincronizado Juvenil Femenino Sub 14, 2003 y 2004.



* Rugby Masculino Sub 16.



Categorías Sub-15 (Clases 2001 y 2000) y Sub-17 (Clases 1999 y 2000)



* Básquet 5 x 5 Femenino y Masculino.



* Vóley Masculino y Femenino.





Discapacidad



* Atletismo Mixto, Sub 14 Clases 2003, 2004 y 2005, Sub 16 Clases 2001 y 2002 y Sub 17 Clases 1999 y 2000.



* Básquet 3×3 sobre silla de ruedas Mixto, Sub 16 Clases 2001, 2002 y 2003.



* Natación Mixto, Sub 16 Clases 2001 y 2002.



* Boccia Mixto, Sub 17 Clases 1999, 2000, 20001, 2002, 2003 y 2004.



* Futbol P.C. Masculino, Sub 17 Clases 1999, 2000, 20001 y 2002.



* Goalball Mixto, Sub 17 Clases 1999, 2000, 20001 y 2002.



* Tenis de Mesa Mixto, Sub 17 Clases 1999, 2000, 20001 y 2002.





Adultos Mayores



Ajedrez, Newcom, Sapo, Tejo y Tenis de Mesa.