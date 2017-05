Casa Rizzi le dice adiós a su tradicional sucursal de peatonal San Martín

A partir del lunes 15 de mayo, la sucursal de Casa Rizzi ubicada en la Peatonal San Martín dejará de funcionar, pero el tradicional comercio de la capital entrerriana seguirá trabajando en Avenida Almafuerte 780; mientras construye un nuevo salón de venta en la localidad de San Benito.En declaraciones a, Angélica Aguirre, esposa del dueño de Casa Rizzi, recordó que "desde el año 1981 estamos en San Martín 638, pero dada la situación económica, necesitaríamos tener al menos entre 6 y 8 empleados más, lo cual es imposible por la presión impositiva. Es imposible tomar más empleados y seguir, por eso decidimos trasladarnos, con un futuro de mudarnos a otra sucursal en San Benito, que está en construcción".A pesar del cierre, Aguirre confirmó que se mantendrán las fuentes laborales. "Todos los empleados que son de Paraná los seguimos manteniendo, los que venían de la firma de Santa Fe han decido que se iban", detalló.Consultada sobre esta decisión, explicó que "esta situación no viene de ahora, es de larga data. Es una cosa que la venís sufriendo pero no de un año o dos sino de hace bastantes años atrás. No es nuevo, se trató de aguantar lo más que se podía, pero de seguir en esta situación en la que estábamos, donde además no hay tantas ventas, íbamos a tener que cerrar pero no por mudarnos sino por una situación más conflictiva". Paso seguido, indicó que "en todos los rubros se siente la situación económica, es algo muy generalizado"."Lo importante es que continuamos, nuestros clientes ya están avisados que a partir del lunes 15 estamos todos en Avenida Almafuerte esperándolos", dijo Aguirre y dio cuenta que "los empleados viejos están un poco tristes por dejar este local, pero yo estoy contenta, los cambios por ahí son buenos. Siempre hemos hecho lo posible e imposible por seguir con nuestra gente, porque al venderse el local de San Martín lo más fácil hubiera sido despedir, pero decidimos seguir con la gente de Paraná".