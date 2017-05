Mujer que robó en una joyería se arrepintió: "El escrache es mi castigo", dijo

Este miércoles,daba cuenta del robo ocurrido en una joyería ubicada en la Galería Almendral de la capital entrerriana, desde donde difundieron el video que registraron las cámaras de seguridad, y que muestran a una mujer sustrayendo el monedero a una clienta que estaba siendo atendida.La noticia tuvo una amplia repercusión, principalmente en las redes sociales, donde la publicación y las imágenes fueron compartidas cientos de veces.Tras la dimensión que tomó el caso, la autora del robo, una mujer que vive en la zona Este de la ciudad, dialogó cony ante las cámaras, se mostró arrepentida de su accionar y afirmó que devolvió lo que había tomado y no era suyo.En primer lugar, contó que al momento de difundirse la noticia, no estaba en su casa y sus hermanas comenzaron a mandarles mensaje. "Ni bien llegué. Yo estaba y estoy muy mal", indicó.

La abracé y le dije que me perdone que era lo que más me importaba por el daño que le hice y ella me abrió las puertas de su casa

Tras ello, la mujer mencionó que las cosas que se dijeron a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, "no me interesan."., mi hijo, mi marido, mis padres y mis hermanas, porque a una de ellas lo involucraron bastante al tomar capturas de pantallas mías con mis sobrinos y también con mi hijo", expresó.Consultada sobre la repercusión que tuvo el robo que cometió, la mujer afirmó: "no pensé que iba a ser tan así, pero bueno,", aunque reconoció que más le afecta la situación a la cual expuso a su familia, "y la vergüenza que tienen mis hermanas que trabajan y estudian". Además indicó que "mi padre y mi marido están muy dolidos".Según confiesa, lo sucedido la llevó a la reflexión y. En tal sentido, dijo que la tranquilizó la actitud de la señora a la cual le sustrajo el monedero; "es muy buena gente, al igual que su hijo. En ningún momento me ningunearon ni me dijeron cosas feas, sino todo lo contrario"."No puedo volver el tiempo atrás, pero estoy arrepentida y más por mi padre que está muy dolido", insistió la mujer.Paso seguido, se dirigió a todas las personas que a través de Facebook la insultaron e incluso amenazaron. ". Mi hijo tiene una discapacidad de habla y tengo que salir a la calle por él y lo voy a seguir haciendo porque no tengo miedo y no me voy a quedar encerrada. Con el apoyo de mi familia voy a poder seguir adelante".Finalmente, la mujer confirmó que la señora a la cual le robó retiró la denuncia que había radicado en la Comisaría Primera.