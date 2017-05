Por los paros, docentes afianzan el aprendizaje con estrategias alternativas

En el marco del paro docente número 14 en lo que va del año, desde el Liceo "Paula Albarrín de Sarmiento" de Paraná confirmaron aque hubo un "alto acatamiento" a la medida de fuerza."Sólo tres profesores asistieron", indicó Romina Gandolfo, vicerrectora de la institución escolar al tiempo que subrayó que es una situación que se repite. "También pasa que vienen los docentes, pero no los chicos, y eso queda en la decisión de los padres de enviarlos o no a la escuela", agregó la directiva.Al consultarle a Gandolfo por el ánimo que se percibe en la comunidad educativa por el conflicto docente, el cual, llegando a mediados de mayo, aun no encuentra vías de solución, ésta comentó: "Por un lado hay preocupación tanto entre docentes como entre los padres, y los chicos también, porque se quiera o no, se dificulta el aprendizaje".Y esa línea, la directiva argumentó que desde la escuela se implementan estrategias alternativas para afianzar el aprendizaje."Contamos con un grupo de profesoras que realizan tutorías disciplinares, un apoyo extra que brindamos, y además, cada docente, acompañado por el equipo directivo, está buscando el afianzamiento de saberes en la casa", y en esa línea destacó el apoyo de la familia en este proceso.Sobre la situación particular de los trabajadores de la Educación, Gandolfo argumentó el "disgusto" que hay entre los docentes. "Hay algunos que cobran irregularmente, otros que no han cobrado, y los descuentos se han vuelto excesivos, sin haber un justificativo real. También hay docentes con licencias por maternidad o por tareas pasivas, y a ellos también se les aplicó el descuento, siendo que no corresponde", denunció la vicerrectora del Liceo.La directiva mencionó que desde la secretaría provincial de Trabajo hay pedido los porcentajes de acatamiento al paro, no con el detalle de quienes se adhirieron o no. "Si pasó en otras escuelas", acotó al respecto.La comunidad educativa del Liceo está integrada por 450 alumnos en ambos turnos.