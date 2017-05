Video: Paraná se manifiesta contra el "2x1" que beneficia a genocidas. PARTE 2

Gran cantidad de personas se congregaron en plaza 1º de Mayo para repudiar el "2x1" que beneficia a los condenados por delitos de lesa humanidad. La manifestación se concreta en consonancia con la convocatoria que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo hicieron en todo el país.Al respecto, Sofía Uranga, abogada de H.I.J.O.S, explicó aque "el trabajo que hay en torno a los juicios de delitos de lesa humanidad no permite el retroceso, no queremos que los genocidas caminen por las calles argentinas nuevamente. Hay un antes y un después en el país por el juicio y castigo con todas las garantías de la ley a los genocidas y somos muchos los que estamos en condiciones de repudiar este fallo como disputa de sentido por la memoria, la verdad y la justicia".Durante este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley la norma que restringe la aplicación de la polémica ley 2x1, derogada en 2001, en casos de condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra. Sobre ello, Uranga consideró que "es positivo que uno de los tres poderes del Estado, con amplísima mayoría, se haya manifestado en contra del 2x1. Han dictado una ley aclaratoria para que la Corte entienda que no toleraremos que apliquen un indulto encubierto a los genocidas del país"."Hemos dicho nunca más y hemos dicho que no queremos genocidas sueltos porque ya gozaron de la impunidad que el mismo Estado les garantizó durante muchísimos años", agregó.Respecto a la decisión de la Corte y la causa Área Paraná, explicó que "esto es una batalla jurídica y judicial. Appiani ya venía solicitando que se aplique el 2x1 para su prisión preventiva. Nosotros nos venimos oponiendo. El Juzgado Federal a cargo de Ríos, como la Cámara Federal de Apelaciones, en la revisión de la sentencia no lo aplicaron, con un criterio jurídicamente correcto. En estos días el recurso extraordinario de Appiani llegó a la Corte, hoy contestamos ese recurso anticipándonos también a que si llegar a habilitar".