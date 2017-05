Estudiantes deberán renovar las tarjetas de Tarjebus

Tarjebus recordó a sus usuarios estudiantes, que la tarjeta con descuento 2016 caducó su vigencia y que para renovarlas deberán dirigirse a las oficinas de la empresa, ubicada en Carbó 942, para acreditar su condición de estudiantes regulares del ciclo lectivo 2017 llevando la documentación correspondiente.



Requisitos Actualización de Tarjetas Estudiantes y Obtención de Nuevas:



Para los alumnos que poseen Tarjeta (Primaria o Secundaria) y su condición no cambia durante el ciclo lectivo 2017 deberán presentar:

- DNI (Solo DNI Tarjeta)

- Copia Certificado Alumno regular 2017 (No Constancia de inscripción)

- La tarjeta Vieja

Dicho trámite será gratuito.



Para aquellos Alumnos que no poseen tarjeta o han cambiado su condición:

- copia de DNI (Solo DNI Tarjeta)

- Copia Certificado Alumno regular 2017 (No Constancia de inscripción)

Dicho trámite tiene un costo de $20 (Veinte Pesos).



Sobre el BEGU



Según aclararon desde Tarjebus a través de un comunicado, el beneficio de la gratuidad tanto para alumnos primarios como para secundarios es otorgado por la Municipalidad de Paraná, por lo que sólo serán beneficiarios aquellos alumnos que cumplan con los siguientes tres requisitos:

- Residir en la Ciudad de Paraná

- La institución educativa esté emplazada dentro del ejido municipal

- La Institución sea pública o pública de gestión privada.