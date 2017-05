Invitan a la velada folclórica solidaria para ayudar a Milagros en su lucha

La lucha de Mili

El tratamiento

Sin trabajo y cuesta arriba

La pelea desde que nació

Una velada solidaria

La pequeña Milagros Martínez de 9 años es apasionada de la danza y el folclore que junto a sus hermanos, lo bailan en el balet "Presagio de mi tierra" de San Benito. Pese a su corta edad, "Mili" ya pasó por 42 cirugías ya que nació con atresia de esófago, una malformación congénita a partir de la cual, el esófago no se desarrolla apropiadamente y provoca un trastorno del aparato digestivo.La solidaridad, el baile y el folclore, son ahora, el punto de encuentro que moviliza a toda la comunidad para colaborar con Milagros.La pequeña, que vive en General Racedo, solo se alimenta por sonda con leche Kas 1000 de 400 gramos. Al mes consume 24 latas y cada una cuesta 470 pesos, por lo que sus papás, Javier y Soledad, deben contar con entre 12 mil y 14 mil pesos al mes.Para que Milagros pueda sostener su calidad de vida la familia también debe que alquilar equipamiento vital y les insume 86.000 pesos cada seis meses. Se trata de una bomba de alimentación y de una mochila de oxígeno.El padre de Milagros contó que la situación de la niña le provocó una fibrosis pulmonar. Javier, hace más de un año perdió su empleo y la cobertura de una obra social.Para poder avanzar en nuevas cirugías tuvieron que recurrir al hospital Garraham, en Buenos Aires, dondeEntre la leche y unas guías descartables que precisa la bomba de alimentación, deben contar con 600 pesos diarios. La familia hace lo imposible para llegar a cubrir los costos pero casa vez se complica más. Soledad hace algunos trabajos de costura y de vez en cuando Javier trabaja como acompañante de camionero, pero no tiene nada fijo para poder afrontar los costos que demanda el bienestar de Milagros."Desde que nació la viene peleando y nosotros también la luchamos, pero al no tener trabajo, las cosas se complicaron", contó Javier ay agregó que "la gente se solidarizó y mucha gente común hace cosas para ayudar. Estamos muy agradecidos", remarcó.Al hablar de la salud de Milagros, su padre dijo a, pero va a la escuela normalmente, aunque va con su concentrador de oxígeno, pero anda bien y ha aumentado de peso", contó Javier.La pareja además tiene otros dos hijos: Tiziana de 11 y Ayrton de 16, ambos amantes del folclore e integrantes de "Presagio de mi tierra" en San Benito.Milagros y sus hermanos participan en el balet, aunque Mili ya debió dejar el baile debido a su salud, pero acompaña a sus hermanos."Además, se dispondrá de una urna en el Teatro para que quienes quieran colaborar de manera anónima puedan hacerlo", contaron a, Diego Abrad y Ángel Oscar Giles, los promotores de la velada solidaria de "La Noche de los Nuestros".

Ayudar a la pequeña bailarina

"Queremos convocar a todos para colaborar con esta pequeña bailarina", dijo Giles. Además, Abrad contó que"Todos colaboraron para coordinar y que esta noche se pueda hacer a beneficio de Milagros y poder ayudar", dijo Abrad y agregó que "todo lo recaudado va a ser entregado inmediatamente a su familia", remarcó.Por otra parte, se hizo saber que quien quiera colaborar con Milagros o estén interesados en brindar alguna posibilidad laboral a Javier, que busca trabajo para darle lo mejor a su hija