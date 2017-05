Visibilizaron situaciones de violencia escolar en escuela de Paraná

La comunidad educativa de la escuela secundaria Nº 75 "Bicentenario", ubicada en barrio Paraná XIV de esta capital entrerriana, realizó hoy un taller de Prevención de Violencias tras el episodio que protagonizaron dos estudiantes de la institución escolar."Después de un incidente entre dos estudiantes nuestras, que fueron filmadas en situaciones de violencia, decidimos, primero hacerlo visible en la escuela, y abordarlo desde el uso de las nuevas tecnologías en relación a las situaciones de violencia", explicó a, Pablo Álvarez Miorelli, coordinador del taller.Es que la semana pasada, dos adolescentes que concurren a esa escuela , tuvieron un cruce en el aula, luego se tomaron de los pelos en el recreo y una vez en la calle, una empujó a la otra a la calle e hizo que se golpeé la cabeza contra el cordón."Se visibilizó el video que había sido viralizado por algunos medios irresponsables al haber puesto en evidencia a dos niñas menores como si fueran lo más salvaje del mundo; aparecieron lágrimas y una emoción profunda, sobre todo, un trabajo en equipo que nos da la certeza que no está todo perdido con nuestros jóvenes", indicó el profesor, quien aseguró que el primer paso para prevenir la violencia escolar es "hacerla visible; porque no se puede tirar la basura debajo de la alfombra".Según explicó Álvarez Miorelli, quien realizó las filmaciones "el que es externo a la situación de violencia no se percibe a sí mismo como violento pero lo es tanto o más que las chicas que se están golpeando, quien subió la grabación a los medios, es tanto o más responsable que las chicas que son víctimas".La segunda instancia es la del "auto-reconocimiento, ya que vivimos en un mundo demasiado violento y la escuela no es ajena". "Hay una fuerte responsabilidad de como percibo yo al otro", apuntó el docente, al tiempo que comentó en la comunidad educativa "abordamos situaciones de conflicto, de abusos, de consumos problemáticos, golpizas, circunstancias que si bien son externas a la escuelas, estallan acá y no podemos ser ajenas a ellas".