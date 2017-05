Habrá ferias de alimentos en diversos barrios para generar precios más bajos

"El Mercado en tu Barrio" es un programa del gobierno nacional para promover la producción local de alimentos y generar precios más bajos que los del mercado.La metodología es acortar la cadena de comercialización a través de la organización de ferias de venta directa.La iniciativa fue presentada días pasados en la Casa de la Costa y el 1 de junio se pone en marcha.En Paraná habrá puestos con verduras, frutas, lácteos, panificación, productos regionales, alimentos secos, carne de vaca, cerdo, pollo y pescado. Todo lo ofrecido es elaborado por productores locales.Estas medidas son llevadas adelante desde el Ministerio de la Producción de la Nación e implementada por los Municipios.El coordinador nacional de la iniciativa, Mariano Gaibisso, aseguró que "el programa se implementa desde el año pasado y está presente en cinco provincias. En todos los casos se han visto superadas nuestras expectativas. Hay mucha gente interesada. Funcionan más de 180 mercados por mes", aseguró. A través de estas ferias se intenta canalizar la producción a precios bajos."En promedio, hemos logrado que el valor sea inferior en un 20% o 30%. En algunos productos se supera el 50%" añadió el funcionario en referencia a los beneficios que obtienen los compradores.Además de haber inaugurado el programa en Paraná, Gaibisso participó de un acto en la localidad de Recreo (Santa Fe).El funcionario aclaró que como Argentina no tiene una sola realidad los precios no son fijados de antemano sino que se acuerdan según los diferentes contextos.Las ferias funcionan en diferentes lugares los distintos días de la semana. Los protagonistas son pequeños productores y pymes. En cada mercado, hay un productor por rubro."Buena parte del trabajo se coordina con CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y el rol de los municipios es fundamental. De otro modo, no se podría implementar" aseguró el coordinador a"De esta manera, además de beneficiar a productores locales a partir de hacer visible su oferta, su marca local, su buena calidad, se busca generar producción y empleo local y ofrecer a la población precios más accesibles" sintetizó el secretario de la Producción de la Comuna, Francisco Mathieu.. La idea es iniciar el 1 de junio y luego instituir otro día y ver cuándo y dónde funciona mejor" afirmó el funcionario local.El desafío que se han propuesto es que este tipo de ferias funcionen a partir de mantener bajos precios y la promoción de la producción local.Otro punto sobre los que insistieron los consultados fue los controles que deben superar la mercadería. "Se va a prestar especial atención al cuidado de los alimentos. Para que vendan tienen que estar inscriptos." explicó Mathieu.Por su parte, la directora de Producción Municipal, Marcia Cabás, explicó que el objetivo es "fomentar los emprendimientos de la ciudad".El Mercado en tu Barrio mejora las condiciones productivas y de competitividad de las PyMEs que participan, fomentando el desarrollo de nuevos proveedores de productos agroalimentarios.