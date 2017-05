Foto 1/2 Foto 2/2

Un extraño hecho ocurrió este viernes en horas de la noche en calles Leónidas Echagüe y Provincias Unidas, de Paraná.



Un joven que trabaja para una empresa dejó estacionado el camión que manejaba y se fue a entregar unos documentos. Cuando regresó, a los pocos minutos, se encontró con que el acoplado había volcado.



Marcelo González, explicó a Elonce TV que "no sé qué pasó. Llevaba cerca de 25 mil kilos de papel para Santa Fe. No sé si se vencieron los frenos o qué sucedió. Lo dejé bien estacionado, le puse el bloqueo. Hace dos meses empecé a trabajar en la empresa. La mercadería no se estropeó". Elonce.com