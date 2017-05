"Tenemos que estar concentrados y jugar con intensidad", dijo Forestello

Patronato recibirá a Lanús este sábado a partir de las 16 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 23º Fecha del Torneo de Primera División.El DT, Rubén Darío Forestello, confirmó que el equipo que saldrá a la cancha estará conformado por Bértoli; Furios, Andrade, Masuero, Maydana; Guzmán; Gagliardi, Graciani, Bertocchi, Arce; Telechea.En diálogo con, explicó que "el plan es hacernos fuertes en casa, siempre teniendo nuestros recaudos, sabiendo que Lanús es un equipo peligroso, que juega muy bien y que viene con todos sus jugadores. Siempre para ganar hay que ser protagonistas. Intentaremos de alguna forma, con nuestras armas, lograr esa situación. Debe haber un trabajo de concentración total en los 90 minutos que nos toque jugar y ser contundentes a la hora de definir la jugada".Consideró que es necesario jugar con intensidad, recuperar el balón y tenerlo durante todo el partido. Además, ser ordenados e inteligentes."En los últimos dos partidos pecado de local, salimos con demasiada confianza. No tenemos que sentirnos tan seguros y saber que hay un rival que es dinámico, rápido, que juega y tiene una idea de jugada muy clara. No obstante, no hay que dejar de tener el ánimo que tenemos, porque nos va muy bien de esa manera, más allá de las dos derrotas que tuvimos", agregó.Por su parte, Marcelo Guzmán, dijo que "sabemos que hay que tener cuidado porque es un equipo que juega muy bien, está levantando su nivel y tiene jugadores desequilibrantes. Hay que estar muy concentrados lo que dure el partido, no dejar espacio entre líneas, ser un equipo corto. Sabemos del buen funcionamiento que tienen ellos, de la calidad de sus jugadores, pero con nuestras herramientas intentaremos hacer un buen partido".Manifestó que es necesario "cambiar la imagen, sobre todo jugando de local. Será un partido muy importante para nosotros. Nos pusimos como meta tratar de sumar en todos los partidos. Sabemos que el rival que enfrentaremos es uno de los mejores de Argentina, no solo en juego, sino en la calidad del plantel".