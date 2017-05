Realizaron tareas de limpieza en la red cloacal de barrio Anacleto Medina Sur

Obras Sanitarias realizó un importante operativo integral de limpieza de la red cloacal en barrio Anacleto Medina Sur.Según se informó desde la comuna, se las bocas de registro se retiraron elementos de gran tamaño que llevan años allí dentro y provocaban serios inconvenientes en la zona.Según explicó José Borghello, subsecretario de Saneamiento de la Municipalidad de Paraná, desde hace más de ocho años no se realizaba esta labor y en algunos sitios se notó la faltante de la tapa de hierro fundido, lo que permitía que ingresen ciertos residuos dentro de las bocas de registro. A su vez, no se descartó la posibilidad que vecinos hayan tirado estos materiales en los mismos. Por este motivo,, donde sólo deben ir líquidos de los baños, pileta, ducha y no así los de desagües pluviales.Desde el área municipal solicitaron un mayor compromiso a los vecinos para mantener limpio y en condiciones este servicio.y otros, que son los más perjudicados con la obstrucción del servicio. Luego también se ampliará el saneamiento a todos los barrios de la ciudad.Las tareas de limpieza de la red cloacal comenzaron hace unos días tras el arribo a la flota de camiones municipales de un nuevo desobstructor. A principio de semana se dio inicio con la limpieza en dicho barrio, pasando por diferentes arterias de la zona y sacando todos los residuos que obstruyen e impiden el buen funcionamiento de la red cloacal.