Habrá cortes de tránsito por los partidos de Patronato y Atlético Paraná

La Policía de Paraná informó que este sábado se realizarán dos operativos independientes para cada uno de los partidos que disputarán Atlético Paraná y Patronato en la capital entrerriana.

Se reforzará la presencia policial durante la transición de salida del público de Patronato y el ingreso de los simpatizantes de Paraná.



El sábado a partir de las 14 se habilitará el ingreso del público a la cancha de Patronato.



Los cortes de tránsito serán en Churruarin entre 3 de Febrero y Ayacucho (parciales). Cortes totales al tránsito en calle Grella y San Nicolás en las adyacencias al Club Patronato la interrupción del tránsito.



En el caso de Atlético Paraná se habilitará el ingreso del público a partir de las 16 horas.



Entre las 17:30 y las 18:15 se cortará el tránsito en División de los Andes entre Almafuerte y Macía (mano al sur), Macía entre Coronel Uzin y División de los Andes (mano al oeste), Maciá entre División de los Andes y Ruperto Pérez.



Las restricciones son las de siempre respecto al no ingreso de bebidas, embalses, pirotecnia, etc.



Se recomienda a la gente a concurrir con tiempo, no esperar a último momento, resaltándose que la salida del público de Patronato hacia el sur de la ciudad deberá hacerlo por calle Artigas o Almafuerte y luego Ramírez (tener en cuenta los cortes en la zona del ex Hipódromo).



Finalmente y más allá del operativo que se ha dispuesto, se solicita a la parcialidad del Club Paraná evitar la concurrencia al estadio Pedro Mutio mediante la utilización de arterias próximas al Club Patronato (3 de Febrero, Ayacucho y Churruarin), en tanto, a la parcialidad del Club Patronato a la salida del estadio tener en cuenta los cortes indicados en las inmediaciones del ex Hipódromo.