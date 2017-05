Por recomposición salarial, docentes caminan la manzana alrededor de la escuela

Con una bandera en la que se lee "Sostenemos la escuela pública con sueldos de hambre", docentes de la Escuela Nº 21 "Juan B Terán" realizan, todos los días desde las 7.30, una marcha de silencio alrededor de la manzana que rodea al edificio educativo. Reclaman recomposición salarial y mejores condiciones de infraestructura escolar."Fue idea de una docente, se votó en asamblea y se decidió salir todos los días a las 7.30 con una marcha de silencio entre todos los docentes involucrados en esta escuela y luego volvemos para cantar el Himno", comentó ael programa que se emite por, Patricia, delegada de Agmer en la Terán.Cuando se le consultó a la docente por la reacción de los padres ante la medida que llevan a cabo, ésta comentó: "Es raro ver a las 7.30 ver a los docentes caminando y entiendo que molesta a los padres el tema de los paros y las asambleas, y que los chicos pierdan días de clases, pero nosotros queremos estar en las aulas, éste es un recorrido de 10 minutos".Y en esa línea rememoró la frase de un alumno: "Vamos a hablar con nuestros padres porque ustedes nos van a dar el futuro, y tienen que apoyarlos".En la oportunidad, la gremialista argumentó que "no solo reclamamos por el salario, que para nosotros es importante, porque hay docentes que todavía no han cobrado su sueldo y otros que ahora debería haber cobrado dos meses juntos; los recibos de sueldos están pero solo está depositado un mes". Les dijeron que se abonaría por complementaria pero no se sabe cuándo.Reclaman además, "por refacciones que demoraron bastante tiempo y hay cosas que no se terminaron, hay baños químicos que no se retiraron e incomodan en el patio y los chicos no tienen espacio suficiente para jugar". Demandan también por las partidas de alimentos "porque hay chicos que solo comen acá y en la casa no, y esta es quizás su única comida del día".La docente instó a otras escuelas a tomar la misma iniciativa. Y según adelantaron, esa comunidad rechazó la oferta salarial del gobierno "porque no llega a cubrir las necesidades de un sueldo docente, que es un sueldo de pobreza".