La escuela Lomas del Mirador nuevamente con problemas en el suministro de agua

Los alumnos del turno mañana de la escuela secundaria Nº 6 "Lomas del Mirador" de la ciudad de Paraná debieron retirarse antes por la falta de agua potable en el establecimiento educativo,

Marcelo Cardozo, rector de la institución, indicó que el problema con el suministro "viene del año pasado y no tenemos respuestas. Realmente estamos preocupados porque el problema sigue".



Según explicó "tenemos agua un rato porque el tanque carga, pero después el agua no llega y tenemos que dejar de tener clases".



Justamente esta mañana, una cuadrilla de la Departamental de Escuelas se hizo presente en el edificio para reparar los baños pero ante la falta de agua no pudieron trabajar como corresponde.



Cardozo indicó que desde Obras Sanitarias les dicen que el problema es "que el agua no llega al tanque, pero a eso ya lo sabemos, necesitamos soluciones concreta" a un problema que no es la primera vez que ocurre.



A la escuela Lomas del Mirador asisten unos 450 chicos, "más la tecnicatura del turno noche". Elonce.com