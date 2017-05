Auto y medio con carpa incluida: El nuevo invento de un paranaense

El paranaense Víctor "Cacho" Cáceres es conocido en la ciudad por su "auto y medio", pero como si el mismo fue poco ahora le anexó una carpa en el techo.El herrero y mecánico jubilado relató aque realizó el invento porque su mujer "nunca me quiere acompañar cuando voy a la costa o al campo. Le tiene miedo a las arañas y a los alacranes" así que "inventaba algo o cambiaba de mujer", expresó a tono jocoso.Sostuvo que "esto es más limpio" que armar la carpa en el piso y tiene sus beneficios "si llueve o hay humedad".

Durante la mañana de este jueves, en el móvil del programacontó que "pasamos la noche acá (en el Thompson) y pescamos algo, pero nos corrieron los mosquitos".Sobre el novedoso diseño, explicó que "es todo rebatible. Voy marchando con la carpa cerrada y a donde llego la armo. Tiene un piso hecho con cuatro paños de madera donde va apoyada la carpa y el colchón dentro de la misma"."Estoy jubilado y tengo que entretenerme en algo. Siempre fui de fabricar cosas. Por ejemplo, hice un juego de living con un Fiat 600. Soy el loco de cortar autos y hacer cosas", dijo."Mi hija me trata de loco", bromeó y acotó que "hace nueve años que me jubilé por cuestiones de salud, pero tengo 60 años y me cuesta mucho habituarme a ser jubilado. No poder trabajar es cortarme los brazos", expresó.