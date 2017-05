Policía acusado de robo: "Él tenía mi bolso y su pareja mis zapatillas puestas"

Una insólita situación se conoció esta semana. Una mujer denunció al Policía de la Garita de su barrio por robarle las pertenencias que tenía en su automóvil. El robo ocurrió hace una semana en barrio "33 Orientales".En diálogo con, la mujer contó cómo ocurrieron los hechos que denuncia. En ese sentido, explicó que "dejo mi auto en zona de barrio 33 Orientales, como siempre, como acostumbro a hacer, por seguridad. Al otro día, a las 7 am cuando me estaba por ir a trabajar, me encontré con que no estaban las cosas que había dejado en el interior del vehículo. Fui a comentarle lo ocurrido al policía que estaba en la garita y me dijo que tenía que hacer la denuncia en Comisaría 1º. Estaba tan enojada que me fui a la Comisaría 5º, me reiteraron lo de la denuncia pero decidí no hacerla. Pedí que me de algún papel para poder ir a hacer la documentación, ya que me faltaba todo".Entre las pertenencias que le robaron había un bolso con ropa, una mochila, reloj, billetera, celular, zapatillas, una pelota y otros elementos deportivos, muchos de los cuales había comprado hace menos de dos meses.A los pocos días la mujer asistió a una reunión de la escuela de su hijo y, al regreso, se encontró con que un policía caminaba junto a su pareja con su bolso y sus zapatillas puestas. "Volví a la garita, le dije al efectivo que estaba allí lo que estaba pasando y me dijo que tenían que hacer el cambio de guardia. Cuando el policía llegó le planteé las cosas, le expresé que lo que tenía eran mis pertenencias. Me dijo que eran de él, le manifesté que no le iba a discutir, pero que me mostrara el bolso porque tenía una marca de cigarrillo y con eso iba a comprobar si era el mío. Se negó, me empezó a insultar y me amenazó", relató a Elonce TV.Por tal motivo, y pese a que la mujer no radicó denuncia, desde la Policía se comenzó de oficio, con las diligencias y autorizados por el fiscal, allanaron la casa del efectivo policial acusado y encontraron las zapatillas y el bolso de la vecina. Además, se abrió una causa penal contra el funcionario y paralelamente, una investigación interna para determinar la responsabilidad del funcionario policial."A pesar de que encontraron las cosas no me las devolvieron y falta todo el resto. Era todo nuevo. Aparentemente no es la primera vez que ha hecho algo así, hay mucha gente que tiene problemas con él", indicó aSobre la modalidad del robo, la mujer contó que "supuestamente lo hizo por el baúl, la cerradura tenía muchas marcas como si intentaron abrirlo. Las puertas no tenían nada"."Tengo miedo, no sé cómo este muchacho puede llegar a reaccionar, no salgo de mi casa, temo por mi hijo. Es horrible, tengo familiares policías. Dejaba el auto ahí porque confiaba. En ningún momento me pidió disculpas, hoy por hoy tampoco las aceptaría porque tengo miedo", finalizó.