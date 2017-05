Rescataron a un aguilucho herido: "Está muy lastimado y débil"

Avelino Fontana, del Centro de Recuperación Animales Silvestres ubicado en calle Francia, acudió inmediatamente ante el llamado de vecinos de la zona de Plaza Martín Fierro (contigua a la Terminal de ómnibus).Los habitantes de esa zona se movilizaron ante la presencia del animal, caído de un árbol. Al verlo herido, se comunicaron con Fontana, director y propietario del Centro de Recuperación Animales Silvestres."Es un aguilucho adulto. Está muy golpeado, seguramente desde hace varios días. Le falta una patita y tiene un ala lastimada. Está muy debilitado, porque no ha podido comer en estos días", afirmó Fontana, aContó que lo llevarán a la reserva, y allí "le daremos antibióticos, para tratarlo inmediatamente".El aguilucho es un ave de rapiña; caza ratas, lauchas."Este animal llega hasta la ciudad, porque no consigue comida en el campo. No debemos atacarlos, como seguro han hecho con este que han hallado los vecinos, malherido. Usan gomeras o aire comprimido, en una actitud repudiable. Los aguiluchos nos ayudan a sacar muchos animales que hacen daño a la salud", mencionó el hombre que hace más de 20 años, lleva una tarea de salvamento de especies autóctonas y exóticas, en calle Francia al 2700, de Paraná.Un vecino relató aque esta mañana "estaba en mi terraza, le di carne y comió, pero no volaba; no sé cómo llegó hasta la plaza".Fontana contó que en el predio de calle Francia "estamos trabajando normalmente. Siempre nos llevan animales para recuperar".