Macri confirmó a Varisco un Metrobus para Paraná y ratificó proyecto del puente

El intendente Sergio Varisco estuvo invitado al acto que presidió el Presidente de la Nación, el gobernador Miguel Lifschitz y el intendente José Corral en la capital santafesina.El presidente Mauricio Macri encabezó en la ciudad de Santa Fe los actos de inauguración del Metrobus local y la firma de un convenio para que la megamuestra itinerante Tecnópolis Federal se presente desde el 8 de junio en la capital santafesina y Paraná.En ese marco, el intendente de Paraná, Sergio Varisco acudió invitado, ya que tanto la muestra Tecnópolis como la realización de un Metrobus en la capital entrerriana adquieren la misma relevancia para ambas ciudades.El jefe de Estado llegó acompañado por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi y otros colaboradores.Macri nuevamente confirmó en avanzar en obras que ya había anunciado en su visita a la capital entrerriana días atrás de vital importancia para la región como el puente Paraná-Santa Fe, el proyectado aeropuerto internacional entre ambas ciudades y la factibilidad técnica de concretar otro Metrobus en Paraná por avenidas Zanni y Almafuerte."Son obras trascendentes, para crecer tenemos que estar comunicados físicamente y virtualmente", sentenció el mandatario.El jefe comunal de Paraná felicitó los vecinos de la capital santafesina por "concretar esta obra del Metrobus que le soluciona los problemas de transporte a muchos santafesinos seguramente y nosotros en Paraná estamos llevando adelante el proyecto para su posterior licitación. Este trámite tiene tres etapas, ya vamos por la segunda y una vez concluida la parte total de lo que será su diseño, lo vamos a licitar. Hoy tuvimos la confirmación del presidente Macri y el ministro de Transporte, Dietrich, que apenas terminado todo lo que es la ingeniería del proyecto va a ser licitado. El Metrobus en Paraná en una primera etapa abarcará avenidas Zanni y Almafuerte, con una extensión de 4 kilómetros".Consultado Varisco de cómo imagina el cambio para Paraná con el Metrobus, indicó: "Me lo imagino con los efectos positivos que ha tenido en otras ciudades donde ha funcionado muy bien. En el caso de la ciudad de Paraná, si tomamos el eje Zanni-Almafuerte, un 30% de los paranaenses que van al centro, especialmente en las horas pico de trabajo y de comercio toman la línea que van por esas avenidas, por eso fue elegido ese eje y va a ser una obra muy grande, si bien falta algún tiempo para ser licitada, se avanzó mucho en el proyecto con la aprobación tanto del presidente Macri como del ministro Dietrich para que sigamos avanzando".Precisamente, el ministro Dietrich destacó "que el Metrobus se ha convertido en una marca en el país. En 2011 inauguramos el primero en la Ciudad de Buenos Aires y ahora seis años después ya inauguramos uno en Rosario, ahora en Santa Fe, en breve uno en La Matanza. Y es muy importante porque son obras para la gente que tienen un alto impacto en la calidad de vida. Para Paraná estamos trabajando para realizar un Metrobus, con equipos técnicos, evaluando las alternativas".Varisco mostró el mismo entusiasmo que el Presidente Macri por los anuncios: "Volvió a ratificar lo del aeropuerto internacional y la preponderancia que le da el gobierno nacional a la construcción del puente Paraná-Santa Fe, que ya está aprobado su financiamiento y se va a licitar dentro de pocos meses".Sobre el proyectado aeropuerto internacional de Paraná y Santa Fe, Varisco consideró que "es una iniciativa de Presidencia, con la visión de que dos aeropuertos pequeños en ambas ciudades le quita escala y duplica el trabajo de empresas de aeronavegación, mientras que con un aeropuerto único, el salto cualitativo es que sea internacional", afirmó.Además, aclaró que "recién se inicia el curso de acción de este proyecto y el gobierno nacional está licitando en el ámbito internacional, una consultora para estudiar la factibilidad de ser ubicado en la zona de islas, donde era el embarcadero de balsas. Tanto el intendente Corral como yo estamos de acuerdo con esta obra, además que este aeropuerto va a estar más cerca de ambas ciudades respecto a lo que están hoy los aeropuertos actuales".Por su parte, el intendente santafesino José Corral observó que tantas obras complementarias entre ambas capitales de provincia los acerca aún más a Santa Fe y Paraná: "Esta vinculación entre las dos ciudades está en su mejor momento, porque no hubo en la historia, un momento de tanta interrelación de los dos gobiernos y facilitada por la buena voluntad de ambos gobernadores y del gobierno nacional".Con lo cual Corral valoró que "de verdad tenemos mucha tarea en común con el intendente Varisco y paranaenses y santafesinos, que no es nuevo, porque la vinculación que hay del trabajo, los estudiantes, las universidades, las empresas se dio más rápido que los gobiernos, pero está buenísimo que los gobiernos tengamos proyectos en común".Respecto a la firma del convenio para traer la megamuestra Tecnópolis en forma conjunta a ambas capitales de provincia, Varisco destacó que "de alguna manera esta presencia del Presidente acá en Santa Fe con la firma del convenio viene a confirmar lo que había anunciado en su visita a Paraná hace unos diez días. Ahora ya hay fecha, se iniciaría el 8 de junio y se extenderá por algo más de 15 días. Habrá temáticas diferentes en cada ciudad, con lo cual santafesinos vendrán a Paraná a verla y los paranaenses podrán recorrerla en Santa Fe.