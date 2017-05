La cooperativa de tarjeteros recibió un aporte de la comuna

Foto 1/2 Foto 2/2

En el marco del nuevo Sistema Estacionamiento Medido ?SEM-, el intendente Sergio Varisco efectivizó un aporte económico para terminar de estructurar la Cooperativa Un Futuro Mejor.

Este sistema operativo revolucionará la forma de pago por un espacio para detener los automóviles en las zonas delimitadas de la ciudad mediante una aplicación (app) en el teléfono celular o manualmente en puntos de carga.

"En estos meses, luego de firmar un convenio con la Universidad Nacional de La Plata, implementaremos el nuevo sistema de estacionamiento, que es moderno y ágil para la comunidad, pero no dejaremos de lado al denominado tarjetero, para que nadie quede sin trabajo", destacó Varisco. Y añadió: "Debido a ello los ayudamos económicamente para constituir una Cooperativa, que se incluirá también en este cambio de sistema que es mucho mejor y cumplirá el verdadero cometido, que es agilizar el tránsito en el micro y macro centro de la ciudad de Paraná ".



Godoy destacó el aporte



Por su parte, el presidente de la entidad receptora del aporte, Juan Godoy, agradeció la ayuda de la Comuna, resaltando que "el Intendente logró lo que otras gestiones no quisieron o no pudieron hacer, que es trabajar con los que menos tienen, en este caso con los tarjeteros que vienen desde hace muchos años con una precariedad laboral. Por eso, con la ayuda de Varisco y todo su equipo se conformó esta Cooperativa, que es un logro abismal", explicó.



"Nosotros- agregó Godoy- lo que quisimos lograr siempre es contar con los derechos sociales como tienen los trabajadores, que son aporte social, jubilación y seguro de vida, y con la Cooperativa se va a alcanzar. A su vez, dignificará el trabajo del tarjetero, quien tendrá más responsabilidades en la implementación del Nuevo Estacionamiento Medido".