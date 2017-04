Día del Trabajador: Qué actividades comerciales funcionarán el 1º de Mayo

El sector hotelero y gastronómico trabajará con normalidad este 1º de Mayo atento a que, por ser fin de semana largo, se espera un incremento de la actividad. Por ley, los trabajadores en relación de dependencia cobrarán doble.



El secretario general del sindicato de Gastronómicos de Paraná, Hugo Permayú, explicó a APF que "es un fin de semana largo donde hay mucho trabajo y para nuestra actividad, es un día más, a excepción de aquellos que tengan descanso el día lunes que se da mucho en el rubro", precisó el dirigente. No obstante, por ser feriado nacional "se paga doble", aclaró.



Sí reconoció que pueden presentarse dificultades para los trabajadores que quieran llegar a su lugar de trabajo "por el tema del transporte" debido a que no habrá colectivos. Aunque "en algunos casos los empleadores lo buscan", precisó.







Comercios cerrados



En tanto, en los comercios no habrá actividad. "Esto es un acuerdo de hace años que se logró primero a través de las grandes cadenas y después paulatinamente el pequeño comercio fue adhiriendo hasta que se logró el cierre total", contó Bernabé.



La excepción está en aquellos comercios atendidos por sus propios dueños. El dirigente explicó que los comerciantes "tienen el derecho de abrir porque la ley de regulación económica le permite abrir los 365 días del año", pero para los trabajadores en relación de dependencia "hay acuerdos que ya se han logrado respecto a cuatro días concretamente, que son 1º de Mayo, el 25 de diciembre, 1º de enero y 26 de septiembre que es el Día del Empleado de Comercio. Esos cuatro días ya ha acuerdo político y se respetan", indicó. (APFDigital)