Evalúan la ubicación del aeropuerto único que anunció el Presidente en Paraná

Al parecer la idea prosperó

Una oportunidad

Cuando el presidente Mauricio Macri llegó a Paraná la semana pasada, volvió a anunciar y a confirmar la construcción de un aeropuerto único entre Paraná y Santa Fe, proyecto que, en principio y tras confirmarlo con ambas municipalidades, se encuentra en estudio. Desde las dos capitales confirmaron que hubo al menos dos encuentros con equipos técnicos y que evalúan el emplazamiento de la terminal aérea en cercanías del Túnel, en una isla que se encuentra a poca distancia del atracadero de balsas, entre el río Colastiné y el Paraná. De todos modos, desconocen plazos e inversión."En esta revolución de los aviones que estamos haciendo en la Argentina, vamos a conectar cientos de nuevos vuelos", dijo Macri en su visita y agregó en el comienzo de la conferencia: "Espero que podamos hacer el aeropuerto único entre Paraná y Santa Fe". Pero no se quedó con eso nomás, sino que entonces agregó que el objetivo es transformarlo en una terminal aeroportuaria para conectar ambas capitales con el mundo, ayudar al comercio y hacer crecer toda la zona. Así dicho, parece inevitable traer al presente el recuerdo de otras obras de envergadura como el estadio único que se iba a hacer en Paraná y que al final fue solo una maqueta.Sin embargo, en las municipalidades de ambas ciudades, las expectativas son altas y tienen argumentos concretos.El secretario general de Santa Fe se llama Carlos Pereira y contó aque la idea del aeropuerto surgió en una reunión donde asistió el intendente de Santa Fe y de Paraná, con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. "El ministro planteó que dos aeropuertos en poca distancia ?por el de Paraná y el de Santa Fe? nunca iban a tener envergadura y que era positivo contar con uno metropolitano", dijo.A mediados de julio, Macri manifestó que se podía avanzar con el proyecto y se empezó con un trabajo técnico. Entre las primeras conclusiones hubo coincidencias en que la ubicación deberá ser a mitad de camino entre ambas ciudades y se evaluaron algunas islas. "Cuando uno mira el posible lugar, el aeropuerto estaría a minutos del centro de las dos ciudades y desde los aeropuertos actuales hay una demora que es mayor. Sería un aeropuerto para un millón de habitantes y podría ser internacional", destacó Pereira.Por otro lado sostuvo que dos aeropuertos a tan poca distancia duplican el dinero a invertir en sus funcionamientos. "Este proyecto reduce el costo, facilita a las empresas para tener más vuelos, como a Aerolíneas que tiene dos equipos en dos ciudades cercanas, con vuelos todos los días. Con un aeropuerto baja el costo logístico y de personal", reafirmó.Dijo además que evalúan alternativas para que una consultora internacional realice los estudios necesarios que permitan avanzar con el proyecto."Hacen falta los estudios y si el lugar que nos imaginamos es viable. Se trata de un territorio con sus complicaciones y con obras de ingeniería que deberán hacerse ya que no se trata de un campo en el medio de la pampa. Hay que evaluar bien las características". Pereira destacó además que otra ubicación para el aeropuerto no es posible, porque el objetivo es que sirva a las dos ciudades."El lugar está entre el Colastiné y el Paraná. Son las islas donde esta el embarcadero. Desde Santa Fe a Paraná, del lado derecho de la 168, al sur de la ruta", dijo Pereira e inscribió esta obra junto con el puente que unirá a las dos provincia y la importancia que tendrá para la generación de empleo entre otros aspectos.De este lado del charco, el subsecretario de Planeamiento de la Municipalidad de Paraná, Adrián Bassi, también manifestó la postura de la comuna y aclaró que los estudios no se hicieron a nivel municipal, sino nacional."Vemos una oportunidad porque toda infraestructura para el área metropolitana es bienvenida. A veces para estas obras se sacan cuentas de la cantidad de pasajeros, de vuelos que se deben establecer, de cuántos años se necesitan para que la inversión se amortice. Pero otras veces es al revés y se hace la infraestructura para mejorar el área donde se invirtió", destacó.Explicó ?en coincidencia con Pereira? que al haber dos aeropuertos tan cercanos las inversiones se duplican en un área no tan grande. "Además, los dos están complicados con relación al acceso a ambas ciudades entonces se busca uno intermedio para que en 10 o 15 minutos se pueda estar en el centro de la capital de cualquiera de las dos provincias. Es un acierto", sostuvo.Bassi agregó que este tipo de proyectos son positivos para la zona, como también los es el futuro puente. "He participado representando a Paraná en dos reuniones el año pasado y se viene avanzando con la idea del aeropuerto. De hecho vino un área técnica hace unos meses a realizar un relevamiento de datos del sector para construirlo, porque se piensa en una isla entre las dos ciudades. Se trabajó a nivel nacional con estos aspectos técnicos y nosotros desde la Municipalidad brindamos la ayuda necesaria", agregó.Para Bassi, como para Pereira, de construirse el aeropuerto, se sumará a la infraestructura del puente y de otras mejoras como los accesos a las ciudades o la reactivación del puerto de Santa Fe. "La decisión se mantiene. Se empezó a hablar de este proyecto a mediados de 2016 y ahora se volvió a reafirmar", dijo Bassi.Habrá que ver cómo avanzan las cosas con esta obra y será el tiempo el que dirá si solo quedará en las palabras o algún día un avión de gran porte aterrizará en el medio de la isla muy cerca de donde antes solo partían las balsas.