Organizaciones feministas pidieron Justicia por Aracelli Fulles en Paraná

Bajo las consignas #NiUnaMenos y #VivasNosQueremos se realizó este sábado un "Abrazo para Araceli" en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. En la oportunidad, organizaciones feministas instaron a "cambiar el estado de cosas en que las mujeres son las muertas"."Es una denuncia y un llamado de atención a toda la sociedad, a los efectores del Estado, a la Justicia, al sistema patriarcal en el que vivimos; reclamamos que cuando una piba no vuelve a su casa, que la Policía no ponga `averiguación de paradero´ sino que se ponga a buscarla y a hacer su tarea porque cada detalle, es morbosidad", reprochó ante, Cristina Ingleson, de Fundación Mujeres Tramando.Por su parte, Ivana Reset del espacio de género de CTA Entre Ríos, advirtió "un contexto nacional que no es inclusivo" porque según denunció, "bajaron programas y proyectos que tienen que ver con el cuidado de nosotras"."Aumentó el número de muertas, porque hay un proyecto que no nos está incluyendo, porque no podemos pasar de un femicidio cada 36 horas a, en un año y medio, a un femicidio cada 24 horas", subrayó la feminista.Mientras que Gisela, miembro de la Asamblea Participativa, manifestó su "dolor y bronca" porque "esta sociedad patriarcal se lleva, cada 24 horas, a una de nosotras". Y en esa línea instó: "No condenemos a femicidas y violados porque ellos son hijos sanos del patriarcado, no son enfermos ni perversos, sino, el producto de una sociedad patriarcal donde las mujeres somos objetos a los que nos pueden matar, violar, empalar, quemar... mientras que la Justicia mira para otro lado"."No seamos indiferentes y comprometámonos a que este #NiUnaMenos sea un hecho", instaron las organizaciones feministas.El cuerpo de la joven fue hallado el jueves pasado a la noche en la vivienda de Badaracco, ubicada en la calle Alfonsina Storni 4477 de la localidad de Loma Hermosa, partido de San Martín, desnudo y cubierto por materiales de construcción.En tanto, Badaracco, hasta el momento el principal sospechoso por el crimen, fue detenido anoche en cercanías de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño, mientras que en su domicilio se hallaron elementos compatibles con las marcas de ahorcamiento que presentaba el cuerpo de la víctima.