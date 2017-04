Violencia en el fútbol: Dañaron los autos de varios jugadores de Atlético Paraná

Un repudiable hecho ocurrió este viernes en horas de la mañana mientras el equipo de Atlético Paraná entrenaba: desconocidos rayaron los autos de varios jugadores del plantel.En diálogo con, Sergio Chitero se mostró dolido, enojado y con tristeza por lo ocurrido. "Da mucha bronca porque, si bien estamos atravesando un momento difícil en lo futbolístico, no es la forma. Sabiendo todo lo que uno se está jugando, ningún deportista quiere encontrarse con esto", expresó.Lamentó lo sucedido y adelantó que probablemente la dirigencia del club tomará cartas en el asunto para determinar qué ocurrió y quién fue el autor de los daños. En ese sentido, manifestó que "es entendible que algunos simpatizantes estén enojados por la situación actual del equipo, pero no es manera de arreglar esto. Necesitamos de todos, del aliento incondicional y estos hechos que suceden dan pena".Aseguró que estuvo en muchos logros del club y señaló que "que nos toquen un bien, con todo el esfuerzo que a nosotros nos ha costado tenerlo, duele muchísimo. Estas cosas no deben suceder. El diálogo está primero y, lógicamente, después solucionar las cosas entre todos. Por algo se empieza, hay muchos hechos de violencia en el fútbol".