Reanudan y extienden búsqueda de paciente desaparecido en el hospital Fidanza

Un misterio

El desempeño de los canes adiestrados

Por disposición de la Fiscalía de la ciudad de Diamante, en la mañana de este viernes se implementó un nuevo operativo de rastrillaje para tratar de localizar a Ángel "Coco" Romero , el hombre de 84 años, que desapareció el pasado 19 de marzo del hospital Fidanza.Efectivos policiales se abocaron a la búsqueda no sólo dentro del predio del nosocomio sino también de los campos aledaños. Vale recordar que los tres perros marcan que la persona no salió del perímetro del Fidanza."En el último mes se han hecho intensos rastrillajes y éste es un último rastrillaje más que nada para puntualizar caminos a los cuales no se había podido ingresar porque era zona de mucho monte y selvática y con lugares intransitables para el ser humano. Pero hemos podido profundizar gracias a la colaboración de Jefatura Diamante, Bomberos Zapadores y Voluntarios de Aldea Brasilera y General Ramírez; y del COE", expresó aDiego Jazmín, Jefe de la División Trata de Personas.Consultado sobre los resultados de estos operativos, el funcionario policial indicó que "no hemos podido localizar a esta persona, pero no hemos agotado las instancias. Seguiremos haciendo este tipo de procedimientos y al mismo tiempo se han dispuesto otras medidas de parte de la Fiscalía".Por otra parte, Jazmín mencionó que se enviaron datos y una foto de Romero a todos los hospitales de la provincia y del país "en pos de dar con el paradero de esta persona".Para el subcomisario Santiago Cerda Cáceres, Jefe de la Comisaría Salto, "realmente es un misterio" lo ocurrido con el paciente del hospital Fidanza. "Desde el primer día no tenemos resultados, a pesar de las tareas intensivas que hemos realizado".Asimismo, dijo que no hay declaraciones de testigos que hayan podido haber visto a Romero el día de su desaparición. "Sinceramente no tenemos nada, no hay datos de ninguna persona; solamente la de los empleados del día que se fue y desde ese día no hemos tenido ningún tipo de resultado ni avistamiento de esta persona".Por su parte, el Comisario Pedro González, segundo Jefe de la División Bomberos Zapadores, mencionó que "se chequearon pozos y otros lugares inaccesibles y desafortunadamente no se obtuvo resultado".Matías Albornoz, de la Brigada K9 de perros de Bomberos Voluntarios de General Ramírez, recordó que durante los primeros días de búsqueda de Romero se utilizaron perros entrenados para la búsqueda de personas con vida, pero en los rastrillajes que se realizaron este viernes, "se trabajó con canes que buscan personas sin vida"."Se trabaja en los sectores determinados por la policía, en las zonas más agrestes fuera del hospital", hasta el momento sin resultados positivos.Finalmente, y teniendo en cuenta que entre las hipótesis que se manejan, está la de que Romero habría salido del predio en un vehículo, Jazmín pidió la colaboración de cualquier persona que lo haya visto o lo haya levantado. Pueden acercar los datos a la Fiscalía Diamante o cualquier dependencia policial.