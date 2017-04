Geminiani: "Confiamos en poder revertir lo que pasó en los últimos partidos"

Patronato se enfrentará con Unión el sábado a partir de las 20.30 en Santa Fe, por la 22º Fecha del Torneo de Primera División.



"En la práctica de este jueves hicimos fútbol y el DT nos planteó cómo jugarle a Unión, a dónde hay que atacarlo, cómo tenemos que hacerlo. Nos dio la confianza de que vamos a poder revertir estos últimos partidos", contó a Elonce TV Lautaro Geminiani.



Consideró que el partido contra el Tatengue será complicado, ya que es un rival que "está en la misma situación que nosotros, un poco mal, pero va a jugar de local y buscará ser protagonista". En ese sentido, dijo que "vamos a tener que estar atentos, aprovechar la pelota parada porque tienen gente baja y si trabajamos bien podemos convertir".



Indicó que es necesario volver a estar concentrados y recuperar la solidez que se perdió en los últimos partidos.



Se mostró tranquilo y aseguró que el equipo no está relajado, ya que "somos conscientes de que estamos jugando mal y de que hemos perdido puntos que no teníamos que perderlos". Explicó que, pese a las dificultades, "somos un grupo que quiere salir adelante, nos ha tocado hacerlo a principios del semestre pasado y esta no va a ser la excepción. Si Dios quiere, este sábado vamos a empezar a dar vuelta la página y sumar la cantidad de puntos necesarios para engordar el promedio y quedarnos en Primera".



Se supo además que el DT Rubén Darío Forestello ya planteó un posible equipo para el sábado:



Titulares: Bértoli; Geminiani, Furios, Masuero, Maydana; Lemos; Gagliardi, Graciani, Bertocchi, Arce; Quiroga.

Suplentes: Costa; Spinelli, Duarte, Márquez, Marconato; Comas, Silva, Guzmán, Carrasco; Vargas y Telechea.





Elonce.com