En Bajada Grande piden respetar la identidad del lugar en el nombrado de calles

Los vecinos pidieron que se respete la identidad y la cultura del lugar que dio inicio a la ciudad. Presentaron una carpeta con alternativas de nombres consensuado con los vecinos.



Maximiliano Lara y María de los Ángeles Scetta, representantes de la vecinal Bajada Grande, hicieron uso del espacio "Voz y Opinión Ciudadana", y fijaron su posición respecto a los proyectos de ordenanza que cambian el nombre de nueve calles de esa jurisdicción.



"Venimos no a oponernos a un proyecto sino a apoyarlo pero pidiendo que se nos escuche. Esto va a más allá de cualquier tipo de bandera hay cuestiones que se deben consensuar, darles la posibilidad a los vecinos que tienen otras posiciones de ser escuchados. Proponemos gente histórica del barrio que merece tener un lugar", dijo en el recinto, María de los Ángeles Scetta, quién es presidenta de la vecinal.



Aclaró que quieren "que se respete la identidad del barrio que fue donde nació la ciudad" y en ese sentido recordó que "fueron los primeros pobladores". Lamentaron que no fueron invitados con anterioridad y muchos vecinos al enterarse manifestaron su disconformidad.



"Creo que tenemos todos los mismos derechos como ciudadanos, todos somos ciudadanos. La verdad es que quien propuso los nombres para cambiar las calles, los vecinos no estamos de acuerdo porque no coinciden con la historia de Bajada Grande. Hay una historia muy sensible en el barrio, no estamos en contra de los nombres de las mujeres, pero tenemos una historia de gente luchadora, con hambre, de gente que vivía al lado de un rio, que se fue inundando y que cuando comenzó la ciudad no tenía nada, se fueron asentando y que ellos mismos hicieron lo que es hoy", indicó la presidenta de la vecinal.



"Hoy tenemos vuestros vecinos, nietos y bisnietos de esas personas que cuando se enteraron que iban a poner nombres de otras personas se sintieron muy tocados, tenemos una historia y una identidad que debe ser reconocida y valorada. Fuimos los primeros pobladores de la ciudad", afirmaron.



"Tenemos la historia del señor Sandoval, que se fue en canoa hasta Buenos Aires para pedir un puerto", recordó la presidenta de la vecinal. "Pedimos en nombre de todos los vecinos que cuando se haga un proyecto se nos invite y sepan la historia de los barrios. Esto nos ha traído grietas y peleas entre los vecinos. Nosotros no estuvimos, no sabíamos. Dañamos algo que es histórico y muy valioso", enfatizó la representante de la vecinal.



"Pedimos también que puedan legalizarse los terrenos de la gente que vive ahí desde hace 50 años. Queremos que vean nuestra parte sensible, queremos que se anule el proyecto y que sean reconocidos con los nombres de las personas que nacieron en el barrio y que son los que pueden llevar los nombres de las calles. Queremos ser representados por gente que nos tenga en cuenta cuando se hace una ordenanza", subrayó la presidenta de la vecinal Bajada Grande.



"Vamos a presentar una carpeta con todos los documentos con respecto a las personas que queremos que lleven los nombres de nuestras calles", informó.



El proyecto se encuentra en el orden del día de esta sesión.



Los nombres propuestos por Zuiani



Con despacho de las comisiones de Nomenclatura de calles y espacios públicos de la ciudad y de la de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, presentados por la concejal María Marta Zuiani, hay nueve ordenanzas que cambian el nombres de calles de Bajada Grande.



Los dictámenes se detallan a continuación:



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando con el nombre de "Miriam Romina Ibarra", a la calle pública Nº 538, ubicada en el Barrio ex kilómetro 3, de nuestra ciudad "Cuna de la Confederación".



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Priscila Hartman", a la calle pública Nº 1440, de Paraná.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Florentina Gómez Miranda", a la calle pública "A", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Cecilia Grierson (Médica)", a la calle pública "B", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Dra. Carmen María Argibay", a las calles "O" y "W", (unificándolas en este nombre propuesto), ubicadas en Bajada Grande



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Margarita Malharro de Torres", a la calle pública "X", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "María Teresa Merciadri", a la calle pública "Y", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Eduarda Mansilla", a la calle pública "H", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Josefina Pelliza de Sagasta (Poeta)", a la calle pública "G", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Dra. Adelia Di Carlo", a la calle pública "J", ubicada en Bajada Grande.



Dictamen correspondiente a Proyecto de Ordenanza, presentado por la Concejal ZUIANI, designando "Juana Paula Manso", a la calle pública "C", de Bajada Grande. (APF)