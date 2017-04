Cómo cuidar los colores del jardín en invierno y prepararlo para la primavera

Variedades y árboles

Con el inicio del otoño y la llegada de las bajas temperaturas, los amantes de las plantas y las flores deben comenzar a reorganizar el jardín de la casa. En ese marco, mantener jardines y espacios destinados a las plantas con el verdor o colorido que se pretende, no es imposible.El invierno no concede excusas para lograr un jardín soñado y colorido, más allá del frío.y que aportan el color y luminosidad necesaria para hacer lucir el jardín tan vivo como en primavera.El vivero "El Bosque", ubicado en calle Don Bosco al 1000, comenzó a ofrecer una variedad de plantas y plantines para la época. Andrés Cáceres comentó aAndrés comentó que las especies de bulbo que se ofrecen en esta época son, jacintos, tulipanes, marimoñas, fresias, y las violetas de los Alpes. También se comienza a plantar el lilium para llegar a agosto, el gladiolo y el plantín de invierno como "los pensamientos, los conejitos, la petunia que es muy linda de color, el alelí, etc", remarcó el responsable del vivero.En referencia a la plantación de árboles, Andrés contó a. También hay variedad de árboles ornamentales o con flores, como es el lapacho, el liquidámbar, ginkgo biloba o el fresno", explicó.Otro de los consejos es que en invierno, el riego debe ser más espaciado, ya que por el frío, las plantas no necesitan tanta agua.Por otra parte, Andrés también recomendó tener cuidado con la calefacción, porque "la calefacción puede provocar que se sequen los bordes de las hojas", dijo.confirmó el especialista y remarcó que "se recomienda que el podado del rosal sea de un 50 por ciento, es decir, si la planta tiene un metro, que se pode hasta tener 50 centímetros", dijo.Además, explicó que el corte se debe "hacer a 45 grados para que no quede humedad en el tallo, se debe hacer con una tijera filosa para no romper el tallo y sobre todo, realizar el corte, por encima de los nudos".En tal sentido, queda claro que la temporada ideal para la poda ya llegó. La poda correcta da fuerza y vigor a una planta y por consiguiente, mejora su floración."Hay que comprender que en este período de frío, el ciclo de la salvia, se va a la raíz para conservarla y por eso, se pueden podar las ramas sin que la planta pierda tanta salvia y tenga tiempo para cicatrizar", sostienen desde el vivero "El Bosque".Las plantas suculentas o crasas tienen las hojas, el tallo o las raíces más gruesas para poder almacenar agua y sobrevivir en épocas de sequía. Esta adaptación hace que las suculentas tengan un aspecto peculiar e impresionante, con formas sorprendentes y casi imposibles que darán a nuestro jardín o nuestra casa un toque diferente.o porque no lo soportan y tampoco el sol directo. Son plantas tropicales y el sol de invierno puede andar pero las complica el frío", remarcó el responsable del vivero.. De esta manera, en agosto tendrán todos los nutrientes necesarios. También es fundamental que la proporción de fertilizantes sea pequeña, y de acuerdo al tamaño del plantín o planta. Por ejemplo: en una Violeta de los Alpes, será sólo una cucharadita de café.Como conclusión, el joven señaló que se trata sólo de apostar a plantas adecuadas, que con sus diferentes tonalidades de flores generan espacios únicos en su jardín.