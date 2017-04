La oruga aparecida en Paraná produce "mucho ardor" pero no es peligrosa

La aparición de una extraña oruga en varias zonas de la capital entrerriana generó preocupación y alarma en la sociedad.Consultada al respecto, Silvina Saavedra, del área de Ambiente Sustentable de la Municipalidad de Paraná, confirmó aque "no es la lonomia, se llama automeris y es de color verde fosforescente. La peligrosa es de un color marrón verdoso con unas líneas amarillas".No obstante, hay que tener cuidado, ya que "puede ocasionar hipersensibilidad, si uno la toca puede dar una dermatitis pero no es la oruga peligrosa que hay en Brasil que puede ocasionar la muerte por un cuadro hemorrágico".Tras ello, Saavedra manifestó que "hasta ahora se han descripto accidentes en las zonas de Misiones (con la especie venenosa) y si bien hace muchos años atrás se dio en plantaciones de citrus, no se ha confirmado que el bicho esté instalado en nuestra zona".Respecto de los síntomas que puede producir remarcó que "se puede tener una dermatitis porque tiene pelos urticantes, produce mucho ardor y picazón, queda como una quemadura, va a quedar como una marca roja por dónde pasó. Hay que consultar un dermatólogo o médico para que administre un medicamente adecuado para poder disminuir el dolor, no hay que practicar curaciones caseras".Asimismo, Saavedra dio cuenta que no hay atraparlas ni llevarlas a ninguna dependencia del Estado. "Esa oruga no es un bicho peligroso, no es de importancia sanitaria, no va a ocasionar la muerte. Se pueden encontrar en muchos lugares, puede ser por la época, después pueden ser mariposas, es una etapa de su ciclo de vida. Lo que tiene es que sus pelitos son urticantes y no hay que tocarlos. Hay que poner cuidado con los chicos que muchas veces los quieren atrapar y es en ese momento donde se produce el ardor"."No es para alarmarse, no es un insecto que nos vaya a provocar la muerte", advirtió finalmente y dio cuenta que "pueden estar solitarias o en colonias".