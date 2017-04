Cruces entre la comuna y vecinos por una tranquera sobre una calle pública

Para la municipalidad, la situación es "ilegal"

Vecinos de la zona de calle Intendente Blanda y Garrigó denunciaron que un grupo de propietarios de un complejo de viviendas por la colocación de una tranquera, la que según adujeron, restringe el acceso a la calle.La polémica gira en torno a si se trata de una calle pública o un pasillo interno, porque eso es lo que argumentan los vecinos. "Es un pasillo interno que se hizo para el loteo, no una calle como dijo un funcionario municipal", sentenció ante, Gisela, una vecina del lugar."Nosotros pagamos el impuesto por el pasillo", se justificó. "Pagamos por este mejorado ante la Municipalidad y nunca dieron la mejora, porque es un pasillo", insistió."Si la municipalidad, la quiere hacer calle pública, todos los vecinos estamos de acuerdo; pero que se haga cargo de todos los servicios", apuntó la vecina, porque según apuntó, fueron los propietarios de las viviendas los que afrontaron los gastos por las mejoras."Cuando la calle estaba toda rota, no pasaba nadie. Y ahora que la mejoramos, cerramos para que dure porque ya que todos pagamos por el mejorado, lo cerramos, sobre todo, sabiendo que es un pasillo y no una calle", reafirmó la mujer."El pasillo tiene una escritura que está a nombre de todos los vecinos y a cada vecino que se le vende el lote, también se le vende una parte del pasillo", explicó.Según dijo Gisela, "no pretenden prohibir el paso de los vecinos de barrios aledaños", sino "cuidar lo que nosotros hicimos".En ese marco, la mujer adelantó que la próxima medida será colocar un cartel aclarando que "no es una calle pública, sino un pasillo"."Es insólito, quisieron adueñarse de la vía pública. Es absolutamente ilegal" explicó Eduardo López Segura, subsecretario de Infraestructura de la Municipalidad de Paraná. Y agregó: "Salvo que se haya hecho un consorcio y se haya otorgado la habilitación correspondiente no se puede ejecutar un emprendimiento de este tipo. Es una calle, y todos tenemos derecho a transitarla".El funcionario detalló el procedimiento que se pone en marcha cuando acontece algo así: "Se le pide colaboración a la Policía y se intima a los vecinos. Si no hay respuesta se procede a retirar la tranquera o lo que sea que hayan colocado".El artículo 1° de la Ordenanza 9.130, sancionada en junio de 2013, establece claramente la prohibición de que se conformen barrios privados en la capital, y no permite además que se coloquen elementos que tiendan a restringir el paso: "Prohíbase dentro del ejido de la ciudad de Paraná, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, el establecimiento y/o formación de barrios privados y/o cerrados en cualquiera de sus formas, entendiéndose alcanzado en los términos del presente artículo, a todo emprendimiento urbanístico regido por un plan especial de urbanización destinado a uso residencial con perímetro restringido al paso público general, compuesto de unidades parcelarias independientes y áreas de uso común, unidades en forma indisoluble por su destino funcional y jurídico".