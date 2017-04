Varisco pidió la conciliación por conflicto que paraliza recolección de residuos

Paraná Retención de servicios de municipales afecta la recolección de residuos

El intendente de Paraná, Sergio Varisco, adelantó aque en horas de la mañana de este martes solicitó la conciliación obligatoria en el conflicto que mantiene desde la víspera paralizados diversos servicios en la comuna local, entre ellos el de recolección de la basura."Hemos pedido la conciliación obligatoria porque terminada la paritaria y habiendo pagado los sueldos en tiempo y forma, no hay ningún sentido para una retención de servicios", aseguró el mandatario municipal."Atendemos todos los reclamos y me parece una falacia que planteen cuestiones que el gobierno está resolviendo", argumentó, al tiempo que prometió: "Vamos a garantizar todos los servicios".Sergio Maldonado, delegado del SUOYEM en la Unidad Municipal 3, había dicho a primera hora de la mañana que "hace tres meses que estamos en lo mismo y no tenemos respuestas. No cumplieron con lo pactado de pasar de servicio a planta y tienen que pagar el adicional a los chóferes".En tal sentido, dijo en declaraciones al programadeque "estamos esperando algún funcionario para que nos den una respuesta". Y dio cuenta que la retención "empezó ayer después del mediodía. Tuvimos que recurrir a esto por la falta de respuestas y los camiones no van a salir".Finalmente el delegado del SUOYEM manifestó que hay "más de 1000" trabajadores que esperan el pase a planta, "además de los contratados y los chóferes contratados de servicio".