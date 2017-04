Virus HLB: Detectaron transportista de cítricos en infracción

Foto: Ilustrativa

En el marco de las acciones de prevención y control del Virus HLB que lleva adelante el gobierno de la provincia, se realizó un operativo de control fitosanitario en el acceso al Túnel Subfluvial del lado entrerriano. El mismo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Fiscalización Agroalimentaria del Ministerio de Producción, en conjunto con agentes del Senasa.



Como consecuencia de los procedimientos empleados, se realizaron actas de infracción a un transportista citrícola de Villa del Rosario con carga que tenía por destino la provincia de Córdoba.



Las causas que dieron motivos a las infracciones, fueron la violación a la ley citrícola provincial por no transportar la mercadería con la correspondiente guía citrícola, y también a las resoluciones del Senasa que disponen la obligatoriedad del uso de Documento de Transito Vegetal y el debido proceso de transporte de frutas, en este caso mandarinas, "no procesadas" con su tallo y hojas.



Como motivo de los controles que se vienen efectuando en pos de realizar una tarea de prevención de la enfermedad, se hacen más rigurosas las exigencias de las mercaderías citrícolas ya sea con destino a consumo interno, como para exportación.



El director de Fiscalización Agroalimentaria, Juan Mansur, enfatizó al respecto: "Somos rigurosos y exigentes con los controles citrícolas, porque la finalidad es proteger nuestros productos de posibles filtraciones por el virus HLB".



"Para ello, desde el Ministerio de Producción estamos haciendo un enorme esfuerzo económico y logístico, instalando puestos de control en los puntos de acceso a la provincia. Vamos a ser inflexibles para evitar de todas maneras la posibilidad del ingreso de mercadería sin la respectiva documentación", agregó.



Características del HLB



El Huanglongbing (HLB, ex Greening) es una enfermedad considerada internacionalmente como la enfermedad más destructiva de los cítricos y ha mostrado un preocupante avance en varias zonas citrícolas del mundo, especialmente sobre el continente americano, donde ha provocado la pérdida dramática de cultivos en poco tiempo.



La dispersión y el riesgo de introducción de la enfermedad se incrementan por el creciente tránsito global de material vegetal y de personas, así como la actual inexistencia de métodos efectivos de control de la enfermedad una vez establecida, siendo la única opción la erradicación de las plantas enfermas y el control químico del insecto vector (Diaphorina citri) a fin de reducir su transmisión.



El ingreso ilegal de plantas o yemas portadoras de la bacteria causal (HLB) desde zonas afectadas, representa un serio riesgo, por lo que debe tenerse especial atención en no traer plantas, tierra o partes vegetales desde otros países siendo siempre necesario obtener la autorización del Senasa para la importación de estos materiales.



Para la Argentina, en general, y la provincia de Entre Ríos, en particular, cuidar la citricultura es sumamente importante, ya que en la provincia cuenta con aproximadamente 1878 productores que abarcan una superficie 36.387 hectáreas, comercializando e industrializando anualmente alrededor de 740.000 toneladas lo que la constituye en el principal motor económico del Noreste entrerriano, empleando directamente a mas de 25 mil personas.