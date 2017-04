Retención de servicios de municipales afecta la recolección de residuos

Trabajadores municipales nucleados en el Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) realizan una retención de servicios en distintas áreas de la Municipalidad de Paraná, que afecta la recolección de residuos, entre otros servicios. Por ello, la capital entrerriana amaneció con bosas de basura en las calles.Según dijo ael secretario General del sindicato, Jorge Brocado, la medida se inició ante "el incumplimiento del Ejecutivo respecto de la firma de decretos que benefician económicamente a algunas áreas".Apuntó que reclamanBrocado informó además que reclaman por "algunos contratos de obra, el pase a servicios; y de servicios a planta, que quedó a medio cumplir".

"Los camiones no van a salir"

En la asamblea de los trabajadores municipales de este lunes al mediodía, tal cual se puede observar en el video al que accedió, se resolvió entre otras medidas, "cruzar los camiones" en las unidades municipales. Desde el lunes a mediodía no hay recolección de servicios en la ciudad.Respecto a la retención de servicios que se lleva adelante, Sergio Maldonado, delegado del SUOYEM en la Unidad Municipal 3, recordó que ". No cumplieron con lo pactado de pasar de servicio a planta y tienen que pagar el adicional a los chóferes".En tal sentido, dijo en declaraciones al programadeque "estamos esperando algún funcionario para que nos den una respuesta". Y dio cuenta que la retención "empezó ayer después del mediodía. Tuvimos que recurrir a esto por la falta de respuestas y los camiones no van a salir".Consultado sobre qué ocurre con el caso de aquellos trabajadores que opten por no adherir a la medida de fuerza, Maldonado afirmó queFinalmente el delegado del SUOYEM manifestó queLa Unidad Municipal 3 abarca la zona comprendida desde calle O Higgins hasta Almafuerte y desde Avenida Ramírez hasta el Parque Industrial.