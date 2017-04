"Son errores que cuestan caro pero de esto salimos entre todos", dicen jugadores

Patronato cayó por 4 a 3 frente a Olimpo en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la 21º Fecha del Torneo de Primera División. Bértoli, Arce y Quiroga marcaron para el Rojinegro, mientras que para el Aurinegro los anotaron Caballuci, en dos ocasiones, Tellechea y Troyansky.Tras la derrota, el DT Rubén Forestello expresó aque "fue doloroso. Si bien no modificamos el resultado, a algunas de las cosas que pasaron dentro del campo de juego hay que sacarles lo positivo. Ahora lo que tenemos que hacer es dar vuelta la hoja y pensar en el mañana, recuperarnos rápidamente a partir de saber que tenemos una nueva oportunidad el sábado ante Unión".Destacó la respuesta que hubo por parte del equipo, más allá del resultado que se daba en la cancha, y aseguró que pese a todo se buscó el empate y "la manera en la que se vio una respuesta anímica fue a partir de la entrega total".Por su parte, Walter Andrade consideró que deportivamente se trató de un partido "dificilísimo" y manifestó aque "nos convirtieron por errores propios, conceptuales. Seguiremos trabajando sabiendo en la situación en la que estamos y que tenemos que sumar de a tres".No obstante, remarcó que la derrota duele más porque fue en el Grella y, en ese sentido, señaló que "en toda la primera temporada nos hicimos muy fuertes en nuestra casa. Tenemos que seguir trabajando, corrigiendo errores, levantar la cabeza y ponerle el pecho a la situación. Hoy cometemos errores que nos cuestan caros, en otro momento no nos pasaba lo mismo. Trabajaremos en la semana con tranquilidad, apoyándonos entre nosotros, uniéndonos aún más. Tenemos que pelear por la ilusión del hincha".Damián Arce, en tanto, se mostró triste y enojado por el resultado del partido, al que calificó como atípico. Sin embargo, remarcó que el equipo luchó hasta el final pero "no se dio". Dijo que "hay que seguir trabajando toda esta semana para que el sábado poder sacar un resultado importante para levantar otra vez".Opinó que lo que falta es mayor concentración, tener al 100% el esfuerzo y la actitud. "Hay que seguir trabajando, esto se saca entre todos. El partido contra Unión será duro como este, tenemos que ir a plantarnos de visitante. Es un resultado importante para nosotros y queremos volver a sumar", agregó.Finalmente, Damián Lemos, expresó que "es una sensación muy triste, tuvimos un mal partido de local, donde nos sentíamos muy fuertes. Necesitamos sacar esto adelante cuanto antes. Quedan partidos en los que tenemos que seguir sumando, empezar a ser lo fuertes que éramos antes defensivamente, para poder empezar a conseguir puntos. Teníamos un partido contra un equipo parecido al nuestro pero tuvimos desconcentración y la ventaja que nos sacaron fue difícil de revertir".