La comuna controló el accionar de "trapitos" en el Parque Urquiza

La Municipalidad de Paraná informó en la semana que en todo el sector comprendido por el Parque Urquiza, Puerto Nuevo, zona del Patito Sirirí y Costanera el estacionamiento en los lugares permitidos es libre y gratuito. Por lo tanto,. Esta tarea la vienen realizando los conocidos "trapitos" que se ubican estratégicamente en esos sitios y piden retribución a los automovilistas al momento de estacionar.Con el objetivo de lograr que cesen con esa práctica, la Municipalidad de Paraná junto a personal de Policía de Entre Ríos encaró un operativo diurno en esas zonas. Así, en la tarde del domingo, personal de la Direcciones de Tránsito y de Estacionamiento Medido, con sus inspectores encaró recorridas en todas las zonas descriptas, para hacer tomar conciencia de que no es conducente esa práctica. Al tiempo que también se instó a automovilistas a desalojar espacios públicos que utilizan para estacionar.El secretario de Servicios Públicos, Rubén Amaya, al frente del operativo comentó sobre los resultados: "Hemos visto cómo el ciudadano estaciona en cualquier lugar, en la Costanera y en otros lugares de esta zona. Este es el primer operativo, que ya había sido anunciado, aclarando que. Vemos cómo abundan estacionamientos en espacios verdes o que lo hacen sobre las sendas peatonales. Vemos con satisfacción que la gente pasee y disfrute del Parque Urquiza, pero debe hacerlo en orden, estacionando donde corresponde, no dejarse extorsionar por personas que dicen ser cobradores y que les cuidan el auto. El estacionamiento en la zona del Parque Urquiza es gratis", sentenció.En el operativo también se observó a titulares de puestos de venta de diversos artículos o ambulantes de comestibles y bebidas, pero que estacionan indebidamente sus vehículos en zonas parquizadas: "Hoy los hemos invitado a retirar esos vehículos de zonas no permitidas, no haciéndoles actas, sino solamente empezando a poner orden. En próximo fin de semana que es largo, seguiremos con este control siendo más rigurosos", advirtió el funcionario.Amaya no diferenció de los casos donde los "trapitos" piden una contribución voluntaria o un monto determinado: ". Hablamos no solo con los conductores, sino con los tradicionales 'trapitos' para que abandonen esta práctica tan usada y recibimos muy buena respuesta de la gente por estos controles, tanto en la Costanera, en la subida del Rowing, sobre otras calles y en la zona del Puerto Nuevo. Hemos observado que hay zonas donde esta gente se está 'ganando o adueñando' de la calle, por decirlo de alguna manera"."Hemos visto casos donde un ciudadano al subirse al auto y queriendo salir, se le acerca alguno de estos cuidadores que no tienen por qué estar cobrándole y no se lo hemos permitido", sentenció Amaya.Por su parte, Victor Cerrotti, de la Dirección de Estacionamiento Medido, que intervino del operativo hizo un balance de lo actuado: ". La mayoría de los que hemos notificado en este recorrido, no han hecho objeciones a la propuesta".También fue común observar automovilistas estacionar en sendas peatonales que proliferan en la Costanera. Si bien se destacan por la elevación de la calle, "la gente a veces no lo entiende, pero le hacemos ver que es una infracción y se hace la respectiva multa. También vamos a dar aviso a nuestros superiores que se hagan la pintadas y demarcaciones respectivas que están faltando".Durante el operativo, la gente en general vio con buenos ojos que la comuna accionara contra el cobro por cuidar los autos.Julio contó su experiencia: "Es normal que todos los días existan trapitos y en gran cantidad. Yo vengo a diario con mi señora y nos bajamos a caminar y es un poco molesto. En una oportunidad vinimos en una camioneta, se me acerca uno y le dije que regresábamos enseguida y cuando volví me la habían rayado. Ahora ya me conocen, pero es una obligación tener que darle, porque sino te marcan y para la próxima saben que no le dimos y corremos el riesgo de que nos hagan algo en el vehículo. Estoy de acuerdo con que hagan operativos, esto hace falta, para la tranquilidad de muchos de nosotros".Sergio, socio del Club Estudiantes, dejaba el lugar, luego de haber tenido estacionado el auto en la zona de Le Petit Pissant: "Se acercan cuidadores y me dicen si quiere que se lo lave, o colocan un parasol, y siempre a la hora de cobrar, pide algo voluntario, lo que tenga, nunca me impuso una tarifa". No obstante, no es igual en otras zonas: "En lugares nocturnos siempre cobran y al salir a bailar, piden de 50 pesos para arriba y ahí hay que darles. Te cobran anticipado, entras a bailar a las 3 y cuando salis a la 5 ya no están", observó. El mismo conductor admitió: "A mi el 'trapito' no me molesta si no pone tarifa. Cuando la ponen y es anticipado resulta chocante. No estoy en desacuerdo que estén, pero lo comparo con Buenos Aires, adonde viajo bastante seguido, pero han eliminado el tema tarifa, hasta en Palermo te dicen 'lo que tenga", describió.Cecilia, disfrutaba del aire libre en una reposera junto a su pareja y opinó sobre su experiencia en la zona del Parque Urquiza: "Casi siempre los trapitos nos piden una colaboración. Siempre le damos algo. Hoy no se acercó nadie y estamos cerca del auto". Consultada sobre que se inste a evitar el cobro, dijo que "por ahí es el sustento que ellos tienen, pero a veces es molesto, como ha pasado en el Hospital San Martín que muchas veces hemos estado con familiares enfermos y hemos ido y se acercan al auto, quieren cobrar y hay que pagarles por dejar el auto ahí. Eso lo veo mal", diferenció.Roberto, al subirse al auto, se le acercó un trapito: "En este caso, no me pidió un monto, es voluntario. Cuando estacioné se me ofreció a cuidarlo y le dije que sí. En otros lados no lo veo bien, hasta en la cuadra de mi casa, en calle Belgrano, pasan y me cobran", lamentó.