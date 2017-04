Efecto multiplicador de Once por Todos: Alumnos recibieron útiles escolares

Alumnos de la Escuela Mitre de la capital entrerriana, la cual es apadrinada por Canal Once, recibieron útiles escolares en el marco de la "Campaña Todos somos útiles".Al respecto, Claudia Luero, periodista de este medio y una de las encargadas de la organización del, recordó que "en febrero fuimos invitados por la organización del Top Race para apadrinar una escuela. Elegimos la Bartolomé Mitre porque sabíamos de sus necesidades y de la lucha de los docentes. La meta era ayudar con los útiles escolares que necesitan los chicos"."Estuvimos trabajando y podemos hacer realidad este anhelo. Somos padrinos de esta institución y quisimos estar a la altura de las circunstancias, por lo que hemos preparado bolsita por bolsita, para que estén ajustadas a las necesidades de acuerdo con las edades de cada uno", subrayó.La directora del establecimiento educativo, Mónica Buján, destacó su felicidad y agradecimiento "por habernos apadrinado y darles la posibilidad a nuestros alumnos de que cada uno reciba su bolsita con útiles".Enseguida puso de relieve que "ellos estaban muy ilusionados porque en el Top Race se iban juntar los útiles. Pero no fueron suficientes, por lo cual gracias al canal pudieron armar las bolsitas para cada uno de nuestros niños que tanto lo necesitan.,Estamos en una zona muy vulnerable. Los chicos están acá todo el día y los contenemos", detalló.Sobre cómo funciona esta escuela NINA; manifestó. "Tienen clases y talleres. Hacen las tres comidas principales en la escuela. La mayoría viene del barrio Mitre y Belgrano. Son dos sectores de nuestra sociedad muy vulnerables, por lo que necesitan la colaboración de todos. Por eso estamos muy agradecidos", insistió.Contó que "a pesar de que recibimos fondos del gobierno para comprarles útiles, a veces no son suficientes. Por ahí también".Por su parte, Luero resaltó el efecto multiplicador de Once por Todos. "Siempre estamos detrás de cada necesidad. Aceptamos el desafío cuando nos ofrecieron apadrinar una escuela. Para nosotros la solidaridad es la mano que da, ayuda y recibe. Cómo no íbamos a aceptar este desafío", enfatizó.Asimismo, hizo notar que "hemos contado con la generosidad de gente que quiso ser parte de esto. Nos aportaron libros de cuento o para colorear y eso nos enorgullece, porque cada vez que decimos es hora de ayudar, la gente nos responde".Quienes quieran ayudar a la escuela Mitre, el cazado siempre se puede traer a esta escuela.La escuela mitre está ubicada en calle Pronunciamiento 1087, en pleno corazón de barrio Belgrano. "Esperamos la colaboración y ayuda de todos", dijo Buján. Y cerró: "La carita de felicidad de los chicos es lo que estamos persiguiendo. Que ellos estén bien y que podamos brindarles un poco de alegría y felicidad".