Recuerdos de Cachito Avellaneda: Su paso por las bandas y una marcha en su honor

La partitura, siempre presente

La marcha de Cachito

Se fue un personaje entrañable de la sociedad paranaense, y su recuerdo está lleno de anécdotas, de momentos que quedarán en la memoria de todos los que, inevitablemente, compartieron un instante con él.Cacho tocaba la flauta dulce, y Adrián tocaba el tambor. Así quedó registrado en una foto que el maestro atesora entre sus recuerdos: uniformado, con su instrumento en mano, y la partitura en frente (por más que no supiera leerla)."Cacho era un asiduo visitador de todas las bandas, de los ensayos y las actuaciones, pero sobre todo, de los desfiles. Y siempre me preguntaba `cuándo toca la Banda´", rememoró. Fue así que lo sumó para formar parte de los ensayos, compartieron varios conciertos, y cientos de anécdotas. Una de estas fueron los desfiles.Es que Cachito acostumbraba a acompañar los desfiles patrios, a un costado, a la par de los militares, gendarmes, policías. Pero cuando fue su turno, de caminar las calles de la ciudad como parte integrante de la Banda, le costó."Él siempre iba al costado, y yo le decía que ahora era parte, que tenía que estar adentro. Así que hicimos varias prácticas hasta que logró entender que era parte de la Banda, no solo un mero espectador", rememoró Jurasek.Si bien Cachito no sabía leer ni escribir, él tenía una carpeta roja en la que guardaba sus partituras, al igual que el resto de los integrantes de la Banda."Él no sabía leer, pero quería una carpeta como los demás", comentó el maestro. "Él tenía que estar con su carpeta, sino, no actuaba", recordó entre risas.Para Jurasek, todos sus alumnos iguales, "más allá de que cada uno tenía sus dificultades". Y en esa línea trajo a su memoria un día en el que advirtió que Cachito se burlaba de otro niño con autismo, porque Cachito era así, "como cualquier niño"."Los chicos con autismo generalmente tienen mucha capacidad para el arte, y como a Cachito no le salía la música, lo llamé, para que Emanuel le explicara. Y le explicó. Él quedó súper sorprendido y ahí aprendió", compartió el maestro ante el programaque se emite porEl adiós al memorable personaje de la ciudad también nos trae a la memoria la marcha que en su honor compusieron los intérpretes locales: Julio Federik y Juan Pablo Carrivali.

Incluso en 2012, fue declarado huésped de honor por la II Brigada Aérea de esta ciudad."Que Dios lo tenga en la gloria, por siempre", cerró el maestro que supo dirigir los días de Cachito como parte integrante de la Banda Infanto-Juvenil Entrerriana.