Desde la escuela Pueyrredón valoraron el inicio de las obras en calle Osinalde

"La obra de la escuela avanza a un ritmo moderado pero constante. Empezamos el año con otra mirada hacia el interior de la escuela porque los espacios se han ido ampliando, que es lo más importante", destacó ante, Claudia Amalda, directora de la Escuela Nº8 "Juan Martín de Pueyrredón".Y en esa línea comentó que se está terminando la infraestructura del primer piso de la escuela secundaria, y ya fue habilitado un sector del patio de la secundaria."Dentro de poco vamos a trasladarnos al SUM con el comedor y la cocina para que la obra pueda comenzar a estructurar parte del comedor de la Escuela Nº 8", adelantó la directiva.Amalda destacó el buen contacto que mantienen con los responsables de la obra para coordinar las acciones a seguir.Valoró también que "por fin" comenzó la obra sobre calle Osinalde "no solo por el peligro que implicaba para el paso de autos, sino también por los niños"."Es un lugar histórico para la ciudad así que no podía estar en esas condiciones", argumentó.La directiva comentó que recibió la visita de López Segura, responsable de la Subsecretaría municipal de Infraestructura, quien le prometió que la obra no se va a paralizar y que harán una buena infraestructura para que los desmoronamientos no se sucedan nuevamente.