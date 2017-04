"Internet no es competencia para el libro": Qué leen los paranaenses

La responsable de la librería Del Ateneo de Paraná, Rosana Pittia, consideró que la cantidad de locales del rubro en la capital entrerriana "está bien. Más sería un exceso, dado que los libros masivos o novelas, se consiguen en supermercados y quioscos".En declaraciones al programade, explicó que, que se vende todo el tiempo. Este un cliente muy bueno y promotor de lo que lee".Si bien "todavía estamos con la temporada escolar, ya empieza a bajar la comercialización de este rubro", comentó.Asimismo, acotó que "tenemos una. El cliente que busca eso es sobre todo el que viene de afuera. El nuestro no es tan localista, aunque debería serlo".Pittia hizo hincapié en que ", están muy al tanto de las novedades, saben elegir por sí mismos"."De los 20 a los 30 años la gente lee menos.", dijo.En cuanto a los costos, señaló que "los libros aumentan todos los años más o menos lo mismo, entre un 20 y un 30 por ciento anual. A pesar de las épocas y las crisis, esto no ha cambiado en el tiempo".Finalmente, opinó que "internet no es competencia para el libro, sino que los es más la compra del ejemplar impreso a través de la web, que es como otra librería que tenemos en la ciudad".