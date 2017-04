Enfermera veterana de Malvinas: "Mamá, mamá..., era el grito que no olvidaré"

"Estuvimos con las enfermeras en el hospital en Comodoro Rivadavia. Hacíamos evacuaciones aero-médicas a diferentes puntos del país. Comodoro Rivadavia era el centro de todo, el teatro de operaciones comenzaba ahí. Estábamos bajo un gobierno de facto", aseguró en Buenas Noches, Alicia Reynoso, la enfermera militar de Paraná, que estuvo en la guerra de Malvinas.La mujer rememoró que en aquel entonces ella tenía 24 años, era su primer trabajo y "no teníamos conciencia realmente a dónde íbamos", dijo.Alicia Reynoso es oriunda de Carbó y hoy reside en Paraná; fue la única mujer entrerriana que participó en esta instancia. Reynoso publicó su libro Crónicas de un Olvido.", definió la mujer.Al mismo tiempo definió: "Los soldados (de la Guerra de Malvinas), los 649 héroes que están en tierra y mares, son los cimientos de la democracia actual que disfrutamos y que muchos, no cuidan"."Cuando llegamos del sur fuimos olvidadas, no podíamos decir nada, tal cómo nos ordenaron; fuimos metiéndonos para adentro la historia, había fotos, cartas, que guardé en una caja. En la Asociación del Psicoanálisis me dijeron que empiece a escribir, porque es una forma de curar. En las guardias, empecé a hacerlo. Luego decidí comenzar a juntar plata para escribir mi libro, para que no tenga ningún color, que sea tal como fue la historia, que sólo tenga los colores celeste y blanco", aseguró la enfermera.E insistió que en ese momento la orden fue "no decir nada, porque peligraba mi familia".", lamentó.Al ser consultada sobre qué le impactó más de la Guerra, aseveró: "".Al mismo tiempo Alicia Reynoso contó que sigue teniendo comunicación "con muchos soldados, a través de las redes sociales. Nos hemos encontrado y hablamos el mismo idioma. El soldado necesita ser escuchado".