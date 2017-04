Vecinos de Avenida Zanni "con los desechos cloacales en la puerta de las casas"

Habitantes del barrio de Empleados de Comercio se enfrentan a una preocupante situación por problemas con las cloacas. Chicos con diarrea y la imposibilidad de salir de sus viviendas por la presencia de desechos cloacales en el lugar.El principal inconveniente se da porque hasta el momento, y si bien las viviendas fueron entregadas hace dos años, aun no cuentan con el final de obra, y no pueden hacer los reclamos correspondientes ante la comuna.En diálogo con, Rosario Marced, vecina del lugar contó que "hace dos años tenemos las viviendas y estamos dirigiéndonos a todas las autoridades correspondientes para que nos entreguen la obra y que, de esa manera, Obras Sanitarias y la Municipalidad se puedan hacer cargo de los problemas que nos aquejan"."Esto ha colapsado. No funciona la planta elevadora de residuos cloacales y la bomba está sin funcionar".Según contó, son 199 las viviendas del barrio, pero quienes están sobre Avenida Zanni, son los más que más padecen la situación por la caída de las calles. "Las cloacas están colapsando y salen por las rejillas de los frentes de las casas y del interior de las viviendas", señaló.La solución sería que se lleven la bomba para repararla, pero eso demoraría un tiempo y no hay una para reemplazarla provisoriamente."Alguien se tiene que hacer cargo", dijo Rosario y dio cuenta que desde Obras Sanitarias se iban a reunir con la empresa Cavalli; y desde el IAPV también estarían buscando una solución al problema. Mientras tanto siguen con esta desagradable situación que también está afectando a los vecinos de la manzana de enfrente.Por otra parte, la mujer contó que tiene a uno de sus hijos con diarrea y hace 15 días estuvo con el mismo cuadro otro menor de la familia. "Ojalá que sea casualidad, pero si es por esto, es grave lo que nos está pasado", indicó."Esto es una bomba de tiempo. Somos rehén y víctimas de una situación", puntualizó.Ailyn Dure, es otra de las perjudicadas por la presencia de líquidos cloacales en su vivienda."Tenemos los desechos cloacales en la puerta de las casas. En mi caso, prácticamente no puedo salir porque es impresionante la cantidad de líquido que sale".Cansado de esta situación, los vecinos han acudido hasta la Defensoría del Pueblo y han buscado un abogado, "pero necesitamos una solución rápida. Hace más de un mes que vivimos con este problema".Pero hasta que no tengan el final de obra, no pueden solicitar los servicios de la comuna. "Necesitamos que el IAPV tome cartas en el asunto y pueda dar la finalización de obra para que nuestros llamados al 147, ya sea por luminarias, cloacas o cualquier problema que tengamos en el barrio puedan ser atendidos, sino la gente de municipalidad termina viniendo por hacer una. Queremos vivir un poco mejor", reclamó finalmente la vecina.